CHECK24 GmbH

Luna, Max und Sunny sind die beliebtesten Pferdenamen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Adelige und kuriose Pferdenamen: Lady, Prinz, Chewbacca und Erdbeere

Bei allen Fragen zu Tierversicherungen beraten die CHECK24-Expert*innen kostenlos

Luna, Max und Sunny - das sind die beliebtesten Pferdenamen in Deutschland. Das ergab eine Betrachtung aller bei CHECK24 abgeschlossenen Pferdeversicherungen. Ein Blick in die Top Ten zeigt zudem: Für Pferde werden häufig gewöhnliche Vornamen gewählt, z. B. Bella, Moritz oder Ronja.1)

Die Vorliebe für einen bestimmten Namen hängt aber auch von der Pferderasse ab. Während beim Deutschen Reitpferd die Namen Luna für Stuten und Max für Hengste vorne liegen, heißen weibliche Haflinger am häufigsten Mona. Das Deutsche Reitpony hört am häufigsten auf die Namen Candy (weiblich) oder Sunny (männlich).

Unterschiede bei der Namensgebung zeigen sich zwischen Haltern und Halterinnen: Sam, Ronja und Filou landen nur bei den Frauen unter den zehn beliebtesten Vornamen. Männer entscheiden sich dafür häufiger für Stella, Felix oder Amigo.

Adelige und kuriose Pferdenamen: Lady, Prinz, Chewbacca und Erdbeere

Viele Pferdenamen weisen einen adeligen Charakter auf. Besonders beliebt sind Lady, Don, Prinz oder King. Lady und Don tauchen auch häufig in Verbindung mit weiteren Namen auf, z. B. Lady Di, Lady Gaga oder Don Camillo.

Die Auswertung der Lieblingsnamen hat auch einige Kuriositäten ergeben. Z. B. Pferdenamen mit popkulturellen Bezügen wie Chewbacca, Das Sams oder Kleiner Onkel. Auch Lebensmittel dienen als Namensgeber für Pferde, die dann beispielsweise Apple Pie, Weinbrand oder Erdbeere heißen.

Aktion: Noch bis zum 19. Dezember 15 Euro Cashback bei Abschluss einer Pferdeversicherung

Ob Arbeitstier, Show- oder Sportpferd - im Ernstfall sollten die Tiere umfassend geschützt sein. Denn Krankheiten, Unfälle oder sonstige Schäden bei Pferden stellen schnell eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, können Pferdebesitzer*innen bei CHECK24 verschiedene Tarife der Pferdehaftpflicht- und Pferde-OP-Versicherung vergleichen und einfach online abschließen.

Zwischen dem 10. und 19. Dezember lohnt sich der Abschluss gleich doppelt - denn anlässlich des Tages des Pferdes am 13. Dezember erhalten alle, die in diesem Zeitraum bei CHECK24 eine Pferdeversicherung abschließen, einen Cashback in Höhe von 15 Euro.

CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zu Tierversicherungen

Bei allen Fragen rund um Tierversicherungen beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1)Detaillierte Informationen zur Betrachtung mit weiteren Ergebnissen: https://www.check24.de/pferdeversicherung/die-beliebtesten-pferdenamen/

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell