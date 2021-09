Tag der Deutschen Einheit

Das Bundesverfassungsgericht stellt sich vor beim Tag der Deutschen Einheit in Halle (S.)

Halle (S.) / Karlsruhe (ots)

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer, die Verfassungsorgane und Zipfelregionen. Mit dabei ist auch das Bundesverfassungsgericht.

Ein Stück Karlsruhe in Halle (S.): Das Bundesverfassungsgericht bei der EinheitsEXPO

Wollten Sie nicht immer schon einmal eine original rote Robe von Nahem sehen?

Kennen Sie alle 16 Bundesverfassungsrichterinnen und -richter?

Wissen Sie, wer die Richterinnen und Richter unterstützt?

Haben Sie das Bundesverfassungsgericht schon von innen gesehen?

Wissen Sie, dass es in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiert?

Möchten Sie ein Erinnerungsfoto mit Ihrem Lieblingsgrundrecht?

... dann besuchen Sie uns auf dem Hallmarkt!

Es grüßen der Präsident Prof. Dr. Stephan Harbarth und die Vizepräsidentin Prof. Dr. Doris König

"Liebe Gäste,

sehr herzlich begrüßen wir Sie im Namen aller Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Wir freuen uns, Ihnen auf dieser Website, vor allem aber mit unserer transparenten Präsentation auf dem Hallmarkt in Halle (Saale), Einblicke in unser Gericht zu geben. 31 Jahre Deutsche Einheit sind ein Grund zu großer Freude und zur Erinnerung an den mutig herbeigeführten Umbruch, mit dem die Menschen in der damaligen DDR ein beeindruckendes Bekenntnis zu Grundrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abgelegt haben. Diese Werte garantiert das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht wacht seit genau 70 Jahren darüber. Einen kleinen Eindruck davon, was dies für uns und für das geeinte Deutschland bedeutet, möchten wir Ihnen mit unserem Beitrag zur EinheitsExpo geben. Wir laden Sie ein, ein Stück Karlsruhe in Halle (Saale) zu erleben!"

Fakten zum Bundesverfassungsgericht

MItarbeiter: rund 270

Hauptstandort: Karlsruhe

Gegründet: 1951

Website: www.bundesverfassungsgericht.de

Motto: 70 Jahre Bundesverfassungsgericht

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit

