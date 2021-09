Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafter für Hamburg

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Katrin Oeding und Ulf Lunge sind die Einheitsbotschafter für Hamburg. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/PCUawWIWn1Y

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Katrin Oeding ist gebürtige Mecklenburgerin, aufgewachsen auf dem Land in Ludwigslust. Die begonnene Ausbildung zur Plakatmalerin konnte sie nach dem Mauerfall in Hamburg fortsetzen und gleich noch ein Studium als Kommunikationsdesignerin dranhängen. Nach verschiedenen Stationen in renommierten Werbeagenturen wie Jung von Matt oder Kolle Rebbe machte sie sich mit ihrem eigenen Designstudio selbständig. Hier geht es um Marken- und Produktentwicklung sowie um -strategien.

Einheitsbotschafter Ulf Lunge ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Abitur in Hamburg, BWL-Studium in Hamburg. Als Kaufmann machte sich Ulf Lunge mit einem Sportschuh-Geschäft selbständig. Inzwischen ist daraus eine erfolgreiche Kette mit Filialen in Hamburg und Berlin geworden. Zum Unternehmen gehört auch eine Laufschuh-Manufaktur in Mecklenburg-Vorpommern. Hier fand er motivierte Fachkräfte und jede Menge Unterstützung für sein Vorhaben. Seiner Meinung nach spielen alte Grenzen keine Rolle mehr.

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

