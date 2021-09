Tag der Deutschen Einheit

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Annalena Schmitt und David Zimmer sind die Einheitsbotschafter für das Saarland. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/DGsgHhxPZ-k

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Annalena Schmitt ist im Winzerdörfchen Perl an der Mosel aufgewachsen, sozusagen in Sichtweite zu Frankreich und Luxemburg. Sie besuchte das internationale Schengen-Lyzeum in Perl, gemeinsam mit Schülern aus den Nachbarländern. Aktuell belegt Annalena den Masterstudiengang Kommunikationsmanagement an der Uni Hohenheim. Parallel hilft sie im elterlichen Weinbaubetrieb Schmitt Weber in Perl.

Einheitsbotschafter David Zimmer ist im saarländischen Merzig aufgewachsen und hat, bis auf ein paar Unterbrechungen, sein ganzes Leben dort verbracht. Die Wiedervereinigung selbst erlebte er jedoch aus der Ferne - während eines Schüleraustausches in den USA. David Zimmer gründete und betrieb erfolgreich mehrere Telekommunikationsfirmen. Sein Unternehmen Deutsche Glasfaser/inexio ist im Ausbau der Netze besonders in ländliche Regionen in Ost und West aktiv. Zimmer ist Präsident des Verbandes der alternativen Telekommunikationsanbieter.

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

