CHECK24 GmbH

Mallorca ist die beliebteste Urlaubsinsel - Reisepreise steigen überall

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Inselurlaub auch auf Kreta und Rhodos besonders häufig gebucht - Deutliche Preisunterschiede: Korfu & Paxi günstig, Ibiza teuer - 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur Reisebuchung

Mallorca ist und bleibt die Lieblingsinsel deutscher Pauschaltouristen. Mehr als jeder dritte Urlauber, der in den Sommerferien 2020 eine Pauschalreise auf einer europäischen Insel plant, entscheidet sich für das spanische Eiland. Kreta und Rhodos folgen im Inselranking mit deutlichem Abstand.1)

"Mallorca erfreut sich als Inselziel nach wie vor großer Beliebtheit und gewinnt im Vergleich zum Vorjahr sogar noch Buchungsanteile hinzu", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. "Obwohl die Preise dort gestiegen sind, ist Mallorca verglichen mit anderen Inselzielen noch verhältnismäßig günstig."

Inselurlaub 2020 teurer als im Vorjahr - durchschnittlicher Tagespreis überall gestiegen

Verglichen mit den Sommerferien 2019 sind die durchschnittlichen Tagespreise auf allen betrachteten Inseln gestiegen. Am deutlichsten fallen die Preissteigerungen auf Ibiza (+12,5 Prozent) und Kreta (+11,0 Prozent) aus. Den geringsten Preisanstieg gab es auf Madeira mit nur 3,7 Prozent.2)

Deutliche Preisunterschiede: Korfu & Paxi günstig, Ibiza teuer

Am günstigsten reisen Pauschalurlauber auf die griechischen Inseln Korfu & Paxi. Ein Urlaubstag kostet dort durchschnittlich 86 Euro. Auch auf Teneriffa liegt der Tagespreis im Schnitt unter 90 Euro. Am meisten zahlen Touristen pro Tag und Person auf Ibiza: durchschnittlich 113 Euro.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto

Pauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.

1)Datengrundlage: alle über CHECK24 gebuchten Pauschalreisen auf einer europäischen Insel in den Sommerferien 2019 und 2020; Stand: 24.1.2020; mind. vier Nächte Aufenthalt. Weitere Ergebnisse und zusätzliche Informationen unter: https://urlaub.check24.de/reisewelt/beliebteste-inseln-europas

2)Der Durchschnittpreis pro Urlaubstag und Person ergibt sich aus dem Gesamtpreis der gebuchten Pauschalreise für alle Reisenden, der Anzahl der Reisenden und der Anzahl der Urlaubstage wie auf urlaub.check24.de.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Pressekontakt CHECK24

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell