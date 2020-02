CHECK24 GmbH

Wohnfläche: Saarländer leben auf 102 m², Hamburger und Berliner auf 70 m²

- Bundesländer: Saarländer haben gut 30 m² mehr Wohnraum als Hamburger und Berliner - Großstädte: die größten Wohnungen in Duisburg und Stuttgart, die kleinsten in Dresden - Durchschnittlich wohnen Verbraucher in Deutschland auf 84 m²

Einwohner des Saarlandes leben im Schnitt auf 101,8 m². Ganze 30 m² weniger sind es in den Stadtstaaten Hamburg (Ø 69,3 m²) und Berlin (Ø 70,1 m²).*)

Auch in den 15 größten deutschen Städten sind die Unterschiede teils erheblich. Vorne liegen Duisburg und Stuttgart mit durchschnittlich 77 m² bzw. 76 m². Dresdner geben sich mit 67 m² zufrieden. Auch in Hamburg und München beträgt die durchschnittliche Wohnfläche weniger als 70 m².**)

Je kleiner der Wohnort, desto größer die Wohnung

Eines haben die betrachteten Großstädte gemeinsam: Überall liegt die durchschnittliche Wohnungsgröße unter dem Bundesmittel von 84 m².

In den vier deutschen Millionenstädten sind es im Schnitt lediglich 70 m². Zum Vergleich: In Städten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern beträgt die durchschnittliche Wohnfläche 79 m². Deutlich mehr Platz als der Bundesschnitt haben Bewohner kleinerer Orte bis maximal 100.000 Einwohner. In dieser Gruppe liegt die durchschnittliche Wohnungsgröße bei 96 m².

*)Datengrundlage: alle Hausratversicherungsabschlüsse über CHECK24 im Jahr 2019

**)weitere Informationen unter: https://www.check24.de/hausratversicherung/so-wohnt-deutschland/

