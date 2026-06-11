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Premiumimmobilienmarkt Italien: Internationale Nachfrage treibt Preise in Toplagen weiter an

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Hamburg/Rom (ots)

35 Prozent der Immobilienkäufer im Premiumsegment sind internationale Kunden

Mailand behauptet Spitzenposition im urbanen Luxussegment, Sardinien exklusivster Zweitwohnsitzmarkt

Energieeffizienz rückt verstärkt in den Kundenfokus

Der italienische Luxusimmobilienmarkt entwickelt sich zunehmend zweigeteilt, wie aus dem aktuellen Engel & Völkers Marktbericht Italien 2026 hervorgeht: Während Objekte in einfachen Lagen mit Modernisierungsbedarf zunehmend unter Druck geraten, verzeichnen hochwertige und energieeffiziente Immobilien weiterhin deutliche Wertzuwächse. Besonders gefragt sind exklusive Immobilien in den italienischen Seen- und Küstenregionen, den Alpen sowie den Metropolen wie Mailand. Internationale Käufer machen durchschnittlich rund 35 Prozent aller Transaktionen im Premiumsegment aus und bestätigen damit die Rolle hochwertiger Immobilien als strategische und wertstabile Anlageklasse. "Der italienische Premium-Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase signifikanten Wachstums. Käufer legen heute verstärkt Wert auf Energieeffizienz, eine erstklassige Ausstattung sowie Privatsphäre", erklärt Muhannad Al Salhi, CEO von Engel & Völkers Italien.

Mailand ist gefragtester Markt für exklusive Erstwohnsitze

Als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Italiens behauptet Mailand seine Spitzenposition im urbanen Luxussegment, wo für Villen in den exklusivsten Innenstadtlagen Spitzenpreise von bis zu 27.000 Euro pro Quadratmeter für Apartments aufgerufen werden. Internationale Käufer bleiben ein wesentlicher Treiber des Premiumsegments. Zugleich erweitert sich die Nachfrage zunehmend auf attraktive Vororte und kleinere Städte im Umland wie Monza, Legnano oder Saronno aus, wo vergleichsweise moderate Einstiegspreise zu finden sind.

In der Landeshauptstadt Rom sind die Preise für erstklassige Immobilien zuletzt leicht gestiegen und betragen derzeit bis zu 5 Millionen Euro für Stadtvillen sowie bis zu 12.000 Euro pro Quadratmeter für luxuriöse Apartments. Die Nachfrage konzentriert sich vor allem auf modernisierte und hochwertig ausgestattete Immobilien in zentralen und innenstadtnahen Stadtteilen wie Prati, Trieste-Salario und Ostiense.

Zweitwohnsitze: See- und Küstenregionen sowie Alpenlagen besonders gefragt

Zu den begehrtesten Standorten für Zweitwohnsitze zählen weiterhin die Oberitalienischen Seen, die italienische Riviera, die Inseln sowie die Alpenregionen. Die Costa Smeralda auf Sardinien behaupten weiterhin ihre Spitzenposition im italienischen Luxusimmobilienmarkt. Der Immobilienmarkt ist äußerst exklusiv und zeichnet sich durch erhebliche Preisunterschiede aus, die von der Lage, der Privatsphäre, dem Zugang zum Meer sowie den jeweiligen Ausstattungs- und Objektmerkmalen abhängen. Die höchsten Angebotspreise können für besonders außergewöhnliche Villen in erstklassigen Lagen bis zu 100 Millionen Euro erreichen, während Luxusapartments Preise von bis zu 47.000 Euro pro Quadratmeter erzielen.

Ebenso ungebrochen ist die internationale Nachfrage nach Immobilien am Comer See, wo der Anteil ausländischer Käufer rund 40 Prozent ausmacht. Für exklusive Villen werden Spitzenpreise von rund 40 Millionen Euro sowie für Penthouses Preise von bis zu 15.000 Euro pro Quadratmeter aufgerufen.

In Courmayeur und Cortina d'Ampezzo in den Alpen verzeichnete Engel & Völkers im Premium-Segment ein Preiswachstum von bis zu zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erstklassige Chalets erzielen Preise von bis zu 13 Millionen Euro. Für exklusive Apartments werden bis zu 20.000 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Besonders gefragt sind renovierte Chalets und exklusive Zweitwohnsitze mit ganzjähriger Nutzbarkeit.

Auch Portofino und Santa Margherita Ligure an der italienischen Riviera behaupten ihre Stellung unter den exklusivsten Destinationen Italiens. Dort werden Spitzenpreise von bis zu 35 Millionen Euro für Villen sowie 25.000 Euro pro Quadratmeter für erstklassige Wohnungen erzielt. Die Nachfrage konzentriert sich stark auf Zweitwohnsitze mit Meerblick, Privatsphäre und hochwertiger Ausstattung.

Internationale Käufer prägen den Markt - Energieeffizienz gewinnt weiter an Bedeutung

Die Nachfrage aus dem Ausland bleibt ein wesentlicher Wachstumsmotor des italienischen Luxusimmobilienmarktes. Besonders Käufer aus Europa und Nordamerika investieren verstärkt in Regionen für Zweitwohnsitze wie die Toskana, die Inseln, Ligurien oder die norditalienischen Seen. Dabei gewinnen Kriterien wie Energieeffizienz, eine hochwertige Architektur sowie Außenflächen zunehmend an Bedeutung. Käufer bevorzugen sanierte Immobilien mit hoher Bauqualität und einer hochwertigen Ausstattung. "Energieeffiziente Immobilien erzielen zunehmend Preisprämien und verkürzte Vermarktungszeiten", erklärt Muhannad Al Salhi.

Positive Aussichten für 2026: Premiumlagen weiter gefragt

Für den weiteren Jahresverlauf 2026 erwartet Engel & Völkers eine weiterhin stabile Entwicklung des italienischen Luxusimmobilienmarktes. Während Erstwohnsitzmärkte von Urbanisierung, Infrastruktur und wirtschaftlicher Stabilität profitieren, bleiben Zweitwohnsitzmärkte stark von internationaler Nachfrage, Lifestyle-Trends und einem limitierten Angebot geprägt. Besonders erstklassige Immobilien mit hoher Bauqualität, Energieeffizienz sowie einzigartiger Lage werden ihre Wertstabilität weiter ausbauen. "Die Toplagen Italiens zählen weiterhin zu den begehrtesten Immobilienstandorten weltweit. Premiumobjekte sind daher weitgehend resistent gegenüber konjunkturellen Schwankungen und bleiben eine strategisch attraktive Anlageklasse - insbesondere für internationale Käufer", resümiert Muhannad Al Salhi.

Über Engel & Völkers:

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.com

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