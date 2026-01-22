General-Anzeiger

Laschet erleichtert über Entspannung im Grönland-Konflilkt

Bonn (ots)

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), zeigt sich erleichtert über die Entspannung in der Grönland-Krise. "Die Kombination aus der europäischen Bereitschaft, notfalls auch einen Handelskonflikt nicht zu scheuen, und besonnener Diplomatie hat Wirkung gezeigt", sagte Laschet dem General-Anzeiger Bonn (Freitagsausgabe). "Das bestätigt erneut, dass laute und wilde Sprüche niemanden überzeugen."

Der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat fügte hinzu: "Ob der Streit endgültig beigelegt ist, bleibt offen. Aber er ist zurück auf einem sachlichen, verhandelbaren Weg."

Auf die Frage nach bleibenden Schäden im transatlantischen Verhältnis sagte Laschet: "Die regelbasierte Ordnung ist nicht erst durch Grönland unter Druck geraten, das erleben wir seit Jahren. In Davos hat der kanadische Premierminister Carney sehr eindrucksvoll beschrieben, dass mittlere Mächte nicht ohnmächtig sind, wenn sie geschlossen mit eigener Stärke handeln." Nicht Empörung stabilisiere die Ordnung, sondern Handlungsfähigkeit. "Daran werden wir Europäer uns messen lassen müssen."

