PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von General-Anzeiger mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

General-Anzeiger

Laschet erleichtert über Entspannung im Grönland-Konflilkt

Bonn (ots)

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), zeigt sich erleichtert über die Entspannung in der Grönland-Krise. "Die Kombination aus der europäischen Bereitschaft, notfalls auch einen Handelskonflikt nicht zu scheuen, und besonnener Diplomatie hat Wirkung gezeigt", sagte Laschet dem General-Anzeiger Bonn (Freitagsausgabe). "Das bestätigt erneut, dass laute und wilde Sprüche niemanden überzeugen."

Der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat fügte hinzu: "Ob der Streit endgültig beigelegt ist, bleibt offen. Aber er ist zurück auf einem sachlichen, verhandelbaren Weg."

Auf die Frage nach bleibenden Schäden im transatlantischen Verhältnis sagte Laschet: "Die regelbasierte Ordnung ist nicht erst durch Grönland unter Druck geraten, das erleben wir seit Jahren. In Davos hat der kanadische Premierminister Carney sehr eindrucksvoll beschrieben, dass mittlere Mächte nicht ohnmächtig sind, wenn sie geschlossen mit eigener Stärke handeln." Nicht Empörung stabilisiere die Ordnung, sondern Handlungsfähigkeit. "Daran werden wir Europäer uns messen lassen müssen."

Pressekontakt:

General-Anzeiger
Nils Rüdel
Telefon: 0228 / 66 88 563
n.ruedel@ga.de

Original-Content von: General-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von General-Anzeiger mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: General-Anzeiger
Weitere Storys: General-Anzeiger
Alle Storys Alle
  • 19.09.2025 – 06:00

    Red-Bull-Chef Mintzlaff: "Jürgen Klopp hat seinen neuen Job überragend angenommen"

    Bonn. (ots) - Der Geschäftsführer von Red Bull, Oliver Mintzlaff, bescheinigt Jürgen Klopp, dass der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool seinen neuen Job als Head of Global Soccer beim Energydrink-Hersteller "überragend angenommen" hat. Im Interview mit dem Bonner General-Anzeiger (Freitagsausgabe) erklärt Mintzlaff, dass Klopp "Tag und ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 18:30

    Bildungsministerin Prien kritisiert politische Kultur in Berlin

    Bonn (ots) - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) wünscht sich, dass sich die Koalitionsparteien gegenseitig mehr Erfolge gönnen. "Ich habe in Schleswig-Holstein gelernt, dass man dem anderen auch mal was gönnen kann, damit jeder auch mal für seinen Politikbereich und seine Partei Erfolge erzielt. Ich wünsche mir das auch in unserer Koalition", sagte Prien, ...

    mehr
  • 11.03.2025 – 12:45

    Boss der Telekom Baskets Bonn Krtschil: "Unser Ziel ist die Meisterschaft"

    Bonn (ots) - Seit 100 Tagen ist Maxim Krtschil Mehrheitsgesellschafter der Telekom Baskets Bonn. In einem Interview mit dem General-Anzeiger Bonn hat er jetzt die Meisterschaft als Ziel des Vereins ausgegeben. "Wir möchten uns transformieren - von einem klassischen Verein hin zu einer Organisation, deren Zweck es ist, den besten Basketball zu spielen. Und irgendwann - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren