move elevator GmbH & Co. KG

move elevator GmbH & Co. KG wird Teil des in Europa führenden Fulfillment- und Marketinglogistik-Konzerns STACI

Dresden

Der national tätige POS- und Logistikprofi move elevator GmbH & Co. KG mit Sitz in Dresden und München schließt sich der Staci Group an. Mit diesem Schritt weitet das Unternehmen die Geschäftstätigkeit auf Europa aus.

Die Synergien ergänzen sich perfekt: Mit dem Zusammenschluss von move elevator und Staci finden zwei langjährige Branchenexperten zusammen. Staci ist führender Spezialist für Fulfillment- und Marketing-Logistikdienstleistungen und bietet innovative B2B- und B2C-Lösungen industrieübergreifend an. move elevator ist seit 25 Jahren auf die Umsetzung von personalgestützten Vertriebs- und Handelsmarketing-Maßnahmen am POS spezialisiert. Zusätzlich dazu bietet move elevator umfassende Logistik-Expertise entlang der gesamten Prozesskette und sorgt mit digitalen Tools für vollständige Transparenz und Performance-Kontrolle. Als Mitglied der Staci Group stellt sich move elevator nun deutlich breiter auf.

"Dies ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau unseres Serviceangebotes auf dem deutschen Markt und die Möglichkeit, einzigartige paneuropäische Lösungen anzubieten", so Dorothea Jahn, Geschäftsführerin der move elevator GmbH & Co. KG und ab sofort als Managing Director von Staci Deutschland verantwortlich. Auch Staci-CEO Thomas Mortier sieht in der gemeinsamen Zukunft großes Potenzial: "Wir freuen uns, Dorothea Jahn, Mirko Sosnowski (ab sofort als Commercial Director für Staci Deutschland verantwortlich) und ihr Team in der Staci Group willkommen zu heißen. Dorothea Jahn und Mirko Sosnowski werden bei der Entwicklung von Staci in Deutschland eine entscheidende Rolle spielen."

Die move elevator GmbH & Co. KG betreibt ein eigenes Logistikzentrum, beschäftigt rund 160 Mitarbeiter und generierte 2018 einen Umsatz von über 19 Millionen Euro.

