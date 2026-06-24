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"Wo ist Sanelas Schwester?"

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Baden-Baden (ots)

Sechsteilige Podcast-Recherche zu verschwundenen Kindern / ab 24. Juni in ARD Sounds

Im ehemaligen Jugoslawien suchen schätzungsweise tausende Familien ihre Kinder, die nach der Geburt gestorben sein sollen. Eine davon ist die Familie von Sanela. SWR Recherche-Unit Hosts Judith Brosel und Kirsten Tromnau versuchen, Sanelas Wunsch nach Klarheit zu erfüllen und machen sich auf die Suche. Die sechsteilige Podcast-Recherche ist ab 24. Juni in ARD Sounds verfügbar.

Ein schrecklicher Verdacht

Sanelas Schwester wurde 1985 in Banja Luka im Norden von Bosnien-Herzegowina geboren und kurz nach ihrer Geburt für tot erklärt. Die Familie hat das Baby aber nie gesehen. Sie bekommt einen schrecklichen Verdacht, der sie nicht mehr loslässt. Heute ist Sanela Mitte 40, lebt in Deutschland und glaubt, dass ihre Schwester noch leben könnte - dass sie vielleicht sogar verkauft und von fremden Menschen adoptiert wurde. Judith Brosel und Kirsten Tromnau von der SWR Recherche-Unit helfen ihr bei der Suche und reisen an den Ort, an dem alles begann. Dort erleben sie, wie schwierig die Recherche ist - und stoßen auf weitere verzweifelte Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien, die ihre Kinder suchen. Sanela hat nur einen Wunsch: Sie will herausfinden, ob ihre Schwester noch leben könnte. Vor allem für ihre Mutter wünscht sie sich Klarheit darüber, was vor so vielen Jahren mit ihrem Kind passiert ist.

"Wo ist Sanelas Schwester?"

Den sechsteiligen SWR Podcast "Wo ist Sanelas Schwester?" gibt es ab dem 24. Juni in ARD Sounds zu hören.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/podcast-sanelas-schwester

Fotos unter ARD-foto.de

Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

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