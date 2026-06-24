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Der SWR erweitert sein barrierefreies Angebot

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Stuttgart (ots)

Hauptausgaben von "SWR Aktuell BW" und "SWR Aktuell RLP" ab 24. Juni täglich in Deutscher Gebärdensprache.

Der SWR baut sein barrierefreies Programmangebot weiter aus: Ab dem 24. Juni 2026 werden die Hauptnachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" und "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" täglich nicht nur mit Live-Untertiteln, sondern zusätzlich auch in Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Mit dem neuen Angebot schafft der SWR ein verlässliches tägliches Nachrichtenformat in Gebärdensprache und erweitert damit sein bisheriges barrierefreies Portfolio konsequent um aktuelle Information für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bislang lag der Schwerpunkt des Angebots in Gebärdensprache vor allem auf fiktionalen Programmen und ausgewählten Kinderformaten sowie Report Mainz und Sendungen zu besonderen nachrichtlichen Lagen. Mit dem täglichen Nachrichten-Regelangebot stärkt der SWR nun gezielt die gesellschaftliche Teilhabe der Gehörlosen-Community und aller Menschen im Sendegebiet, die in Gebärdensprache kommunizieren.

Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung:

"Barrierefreiheit ist unverzichtbarer Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags, den wir aus voller Überzeugung konsequent stärken und ausbauen. Es freut mich sehr, dass uns nun ein weiterer großer Schritt gelingt. Mit den täglichen DGS-Ausgaben unserer beiden Nachrichten-Flaggschiffe "SWR Aktuell" in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schaffen wir ein verlässliches regionales Informationsangebot für alle, die auf Deutsche Gebärdensprache angewiesen sind."

Für viele gehörlose Menschen ist die Deutsche Gebärdensprache die Erstsprache. Untertitel allein reichen daher häufig nicht aus, um komplexe Nachrichteninhalte vollständig barrierefrei zugänglich zu machen. Mit dem neuen Regelangebot bietet der SWR künftig täglich aktuelle Informationen in einer unmittelbar verständlichen Form an.

Die DGS-Ausgaben von "SWR Aktuell BW" und "SWR Aktuell RLP" sind ab dem 24. Juni täglich (Montag-Samstag 19:30 Uhr und Sonntag 18:00 Uhr) live über HbbTV oder in der ARD Mediathek verfügbar.

Informationen auch unter: http://swr.li/barrierefrei-swr-aktuell-bw-rlp-in-dgs

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