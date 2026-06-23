SWR - Südwestrundfunk

SWR PopUp Studio in Mengen vom 6. bis 13. Juli 2026

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Stuttgart (ots)

"SWR - ganz nah", das ist das Motto vom 6. bis zum 13. Juli in Mengen im Kreis Sigmaringen. Das SWR Studio Friedrichshafen lädt in dieser Zeit in einem PopUp Studio alle Interessierten dazu ein, dem Team vor Ort bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und ins Gespräch zu kommen.

Dafür hat der SWR in der Hauptstraße 72 vorübergehend ein aktuell leerstehendes Ladengeschäft angemietet und öffnet hier die temporäre Sendefläche. Zusätzlich ist ein kleiner Übertragungswagen vor Ort, in dem man miterleben kann, wie etwa Hörfunkbeiträge produziert werden.

Bekannte Moderatoren und Experten vor Ort

Bekannte Moderatoren und Experten aus dem SWR kommen ebenfalls nach Mengen. SWR3 Moderator Kristian Thees freut sich ebenso wie "SWR Landesschau"-Moderatorin Jana Kübel oder Leonie Maderstein von "SWR Aktuell 360 Grad" auf Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern. Von Martina Schäfer, bekannt aus der SWR Fernsehsendung "Kaffee oder Tee", kann man sich ganz persönlich Haushaltstipps geben lassen. "SWR Landesschau"-Wettermann Harry Röhrle wird gemeinsam mit Roland Roth von der Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried über die Entwicklung des Wetters zwischen Donau und Alb plaudern. Und "Auf ein Schwätzle" ins SWR PopUp Studio nach Mengen wird auch der Musiker und Regionalkulturexperte Barny Bitterwolf kommen.

Journalismus macht Schule

Schülerinnen und Schüler aus Mengen haben die Gelegenheit, unter dem Motto "Journalismus macht Schule" einen Einblick in den Alltag öffentlich-rechtlicher Medienprofis zu bekommen.

Und natürlich berichten die Reporterinnen und Reporter vor Ort nicht nur über ihre Arbeit, sondern auch über Geschichten aus Mengen, wie etwa die Heimattage und das 750-Jahr-Jubiläum der Stadtrechte.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen

Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen - jederzeit auch mit Fragen oder Ideen zum Programm. In einer Präsentationsecke wird unter anderem zu sehen sein, auf welchen Ausspielwegen das SWR Studio Friedrichshafen mit seinen Büros in Biberach, Ravensburg und Konstanz aus der Region Bodensee-Oberschwaben berichtet.

Landessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider:

"Mit unserem PopUp Studio kommen wir direkt zu den Menschen. Wir möchten zuhören, ins Gespräch kommen und zeigen, wie wir beim SWR arbeiten. Mengen bietet dafür den idealen Ort - offen, lebendig und nah an den Themen, die die Menschen vor Ort bewegen."

Das SWR PopUp Studio in der Hauptstraße 72 ist von 6. bis 13. Juli jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Informationen auch unter: http://swr.li/swr-popup-studio-in-mengen

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