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Die verunsicherte Gesellschaft - Gewalt, Angst und der Ruf nach Ordnung

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Mainz (ots)

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 22. Juni / Publikum kann vor Ort dabei sein / Mitschnitt ab 28. Juni 2026 um 9:45 Uhr im SWR und ab 25. Juni in der ARD Mediathek und ARD Sounds

Am 22. Juni 2026 um 19:00 Uhr diskutiert Michel Friedman auf dem Hambacher Schloss mit dem Innenminister Thüringens Georg Maier, der Journalistin und Autorin Julia Ruhs und dem Konfliktforscher Andreas Zick über die gesellschaftliche Angst vor dem Kontrollverlust - und wer von ihr profitiert. Das Gespräch "Die verunsicherte Gesellschaft - Gewalt, Angst und der Ruf nach Ordnung" wird am 28. Juni um 9:45 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist bereits ab 25. Juni in der ARD Mediathek und in ARD Sounds abrufbar. Wer bei der Aufzeichnung dabei sein möchte, kann sich per E-Mail unter demokratieforum@hambacher-schloss.de anmelden.

Gewaltbereitschaft in Deutschland

Die Stimmung in Deutschland ist angespannt wie selten zuvor. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, der Staat verliere die Kontrolle - über die innere Sicherheit, über die gesellschaftliche Entwicklung, über die Zukunft des Landes. Die sorgenvolle Stimmung scheint angesichts der Fakten paradox: Sowohl bei der unkontrollierten Migration als auch bei der Kriminalität sinken die Fallzahlen. Was aber zunimmt, ist die Gewalt gegenüber Polizei, Rettungskräften und Mitarbeitenden der Bahn - gegenüber Menschen, die als Repräsentanten des Staates empfunden werden. Der Bielefelder Soziologe und Konfliktforscher Andreas Zick ist überzeugt: Diese Gewaltbereitschaft ist kein Phänomen von Randgruppen. Repräsentative Studien haben ergeben: Vor allem in der Mitte der Gesellschaft wird Gewalt immer mehr akzeptiert.

Die Debatte um die Werte der Gesellschaft

Das SWR Demokratieforum findet im Rahmen der Südwestdeutschen Medientage statt - einer zweitägigen Fachkonferenz von Journalist:innen zum Thema "Über Gewalt berichten: Aufklärung, Verantwortung und Grenzen". Hinter allem steht die Frage: Wer hat noch das Sagen in der Debatte über die Werte unserer Gesellschaft? Was bedeutet es für die Demokratie, wenn der Glaube an den Rechtsstaat schwindet, während gleichzeitig die Forderung nach mehr Sicherheit lauter wird und es zu immer mehr Straftaten von Bürgerinnen und Bürgern kommt, die selbst für Ordnung sorgen wollen?

Gäste

Der Konfliktforscher Andreas Zick forscht seit Langem zu Radikalisierungsprozessen und den Voraussetzungen für Gewaltbereitschaft. Julia Ruhs berichtet als Journalistin und Autorin in ihren kontrovers diskutierten Reportagen über Reizthemen wie Migration, die Folgen der Corona-Pandemie und Islamismus in Deutschland. Und Georg Maier ist als Innenminister Thüringens seit 2017 für die innere Sicherheit in einem Bundesland verantwortlich, in dem der gesichert rechtsextreme Landesverband der AfD immer mehr Anhänger findet. Diese Runde vereint Perspektiven aus Wissenschaft, Journalismus und Politik mit einem Ziel: neue analytische Zugänge dazu schaffen, wann aus Verunsicherung Misstrauen, aus Misstrauen Hass, aus Hass Gewalt wird.

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss: "Die verunsicherte Gesellschaft - Gewalt, Angst und der Ruf nach Ordnung"

Die Veranstaltung findet am Montag, 22. Juni 2026 um 19:00 Uhr auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei. Wer bei der Aufzeichnung im Publikum dabei sein möchten, kann sich per E-Mail unter demokratieforum@hambacher-schloss.de anmelden. Die Aufzeichnung wird am 28. Juni um 9:45 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist bereits ab 25. Juni in der ARD Mediathek und in ARD Sounds abrufbar.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/demokratieforum-verunsicherte-gesellschaft

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Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

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