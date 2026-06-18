SWR - Südwestrundfunk

SWR Serie "Bolzen" um einen Fußballer im Karrieretief

Dreharbeiten zur Comedyserie im Kreisliga-Universum in der Region Stuttgart

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Nach einer Karriere voller Skandale strandet Fußballstar Marty wieder dort, wo alles begann: In der Kreisliga seines Heimatdorfs. Ben Felipe spielt den gecancelten Profi, der von einem Comeback träumt, während die Mitspieler sich vor allem dafür interessieren, wer nach dem Training den Kasten zahlt. Die Comedyserie "Bolzen" stammt von Headautor Andrej Sorin und wird von der der Montavia Filmproduktion für den SWR produziert. Weitere Autoren sind Frederic Schofield und Paulina Peschken, die Regie liegt bei Nicolas Berse-Gilles und Carly Coco. Zum Ensemble gehören Wini Gropper, Beritan Balci, Valerie Niehaus, Robert Palfrader, Lara Toni Lüdders, Lena Klenke und Lásló Branko Breiding. Die acht Folgen der Mockumentary voller Leidenschaft für den Kreisliga-Fußball werden bis Anfang August in der Region Stuttgart gedreht.

Die Wahrheit liegt auf dem Bolzplatz

Vom aufsteigenden Stern zum gefallenen Star: Marty Bloch hat im Profifußball eine beeindruckende, aber überaus kurze Karriere hingelegt. Weil er keine Gelegenheit zum Skandal auslässt, ist er samt Lamborghini und ramponiertem Image wieder im Heimatdorf gelandet. Vorübergehend, selbstverständlich! Da ist sich Marty ganz sicher. Allerdings - der gerade erst unterschriebene Vertrag für England wurde nach einem weiteren Fehltritt Martys umgehend wieder gekündigt. Um überhaupt etwas für ihn tun zu können, hat sein Manager Elias ihm eine dringend notwendige Imagekorrektur verordnet. Die Idee: Einsatz für den Heimatverein in der Kreisliga. Und zwar ganz ohne Exzesse oder Fehltritte. Die Mannschaft um Martys Jugendtrainer Bolle ist guten Willens, seine Mutter Claudia nimmt ihn wieder im Kinderzimmer auf und die Dorfgemeinschaft samt Frauenfußballteam ist zumindest neugierig. Womöglich wäre mit Marty sogar ein Aufstieg für die Mannschaft drin. Allerdings müsste er für das Gelingen dieses Plans seine Starallüren ablegen. Das fällt ihm schwer. Und weil Elias eine Marty-Bloch-Personality-Doku für eine gute Idee hielt, ist die Kamera immer dabei ...

Cast und Crew

"Bolzen" ist eine Produktion der Montavia Filmproduktion in Koproduktion mit dem SWR für die ARD und wird von der MFG Baden-Württemberg gefördert. Produzenten sind Steffen Freckmann und Paul Prenissl, Producer ist Julius Wieler. In weiteren Rollen stehen Merlin Sandmeyer, Fridolin Sandmeyer, Louis Held, Claude-Oliver Rudolph, Bernd Gnann, Kelvin Kilonzo, Alexander Czerwinski, Almountaser Alchltouh, Jonas Laiblin und Björn Grimm vor der Kamera von Frank Schlotterbeck und Michael Throne. Szenenbild Anna Vehres, Schnitt Caronlin Heinz, Friederike Dörffler und Christoph Otto, Kostüm Angela Queins. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl. Wann die 8 x ca. 25 Minuten in der ARD Mediathek publiziert werden, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell