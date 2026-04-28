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Löwenstark Online-Marketing GmbH

Löwenstark als Digital-Partner: Websites und Shops für KI-Agenten optimieren

Braunschweig (ots)

Agentic Commerce entwickelt sich vom Zukunftsthema zum entscheidenden Handlungsfeld im Online-Handel. Löwenstark unterstützt Unternehmen dabei, ihre Websites und Shops gezielt darauf vorzubereiten.

KI verändert nicht nur, wie Verbraucher online nach Informationen suchen, sondern ebenfalls wie sie in Zukunft einkaufen. Viele Produktsuchen verlagern sich bereits in KI-gestützte Systeme. Diese vergleichen Angebote, liefern Empfehlungen und beeinflussen Kaufentscheidungen. Neue Shopping-Funktionen wie in ChatGPT treiben diese Entwicklung voran. Für Händler und Unternehmen entsteht dringender Handlungsbedarf.

Wie ChatGPT und Co. den Online-Handel verändern

Wöchentlich nutzen über 700 Millionen Menschen ChatGPT - sei es für die Arbeit, Alltagsfragen oder zunehmend auch für Produktempfehlungen. Bei kaufbezogenen Anfragen erscheinen Produkte mit Bild, Preis, Bewertungen und einem Kaufbutton (ChatGPT Instant Checkout). Aktuell ist ChatGPT-Shopping nur in den USA verfügbar, doch zusätzliche Regionen sollen im Laufe dieses Jahres folgen.

Die Richtung ist klar: Neben der Beratung wird KI immer mehr Teil des Kaufprozesses. Händler müssen ihre Online-Shops künftig auch dafür optimieren, um sichtbar und relevant zu bleiben. Indem sie schon heute die technischen und strukturellen Voraussetzungen schaffen, sichern sie sich strategische Vorteile in diesem sich neuformierenden Marktumfeld.

"Je besser ein Shop vorbereitet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Systeme Produkte korrekt einordnen und berücksichtigen", sagt Arne Krüger, Head of Laufzeitgeschäft bei der Löwenstark Online Marketing GmbH.

Mit Löwenstark fit für Agentic Commerce

Dabei entscheidet weniger die visuelle Darstellung. Vielmehr müssen Inhalte, Produktdaten, Preise und Mehrwerte strukturiert, maschinenlesbar und technisch zugänglich sein. Auch die Anschlussfähigkeit an neue Commerce-Prozesse wie Instant Checkout oder agentische Bestellabläufe sollte gegeben sein. OpenAI beschreibt hierfür bereits konkrete technische Grundlagen - von Produktfeeds bis zu Payment- und Checkout-Flows.

Löwenstark unterstützt Unternehmen dabei, Websites und Online-Shops auf ChatGPT-Shopping vorzubereiten. Dies gelingt etwa durch:

  • konsistente Produktdaten und vollständige Produktfeeds
  • eindeutige Attribute und Strukturen
  • FAQ-Inhalte und kontextfähige Antworten
  • technische Erreichbarkeit aller Inhalte
  • strategische Weiterentwicklung der Shop- und Website-Architekturen

Ziel ist es, Shopsysteme so aufzustellen, dass KI-Agenten Produkte finden, vergleichen, auswählen und perspektivisch auch Käufe vorbereiten bzw. ausführen können. "Unternehmen sollten jetzt prüfen, wie gut ihre Online-Angebote für KI-Agenten aufgestellt sind", schließt Arne Krüger.

Über Arne Krüger

Arne Krüger ist bei der Löwenstark Online Marketing GmbH für die technische Konzeption und Weiterentwicklung digitaler Plattformen verantwortlich. Er begleitet Unternehmen dabei, ihre Webplattformen durch technische Exzellenz, Nutzerorientierung und strategische Weiterentwicklung leistungsfähig, nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten.

Über Löwenstark - https://www.loewenstark.com/

Die Löwenstark Online Marketing GmbH gehört mit über 3.200 Kundenprojekten seit 24 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 265 Mitarbeitende sind für Kunden in der DACH-Region tätig. Als spezialisierter Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet Löwenstark Digitalstrategie & -umsetzung aus einer Hand. Das Angebotsportfolio umfasst Digital-Strategie & Beratung, Performance Marketing, Data Management & Analytics, (Re-)Launch digitaler Touchpoints sowie inhaltliche & technische Betreuung digitaler Touchpoints. Löwenstark versteht die besonderen Herausforderungen von KMU und bietet eine 360-Grad-Betreuung mit branchenübergreifender Expertise entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge".

Pressekontakt:

Alexander Hundeshagen
Löwenstark Digital Group GmbH
Tel.: 0531-213 605 546
E-Mail: a.hundeshagen@loewenstark.com

Original-Content von: Löwenstark Online-Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell

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