Löwenstark schärft Profil als KI-Marketing-Agentur

Löwenstark positioniert sich neu und verbindet KI-basierte Lösungen mit 20 Jahren Agenturpraxis, eingespielten Teams und strategischer Marketingkompetenz.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Art und Weise, wie und wo Unternehmen online gefunden werden. Sie verändert ebenso nachhaltig die Marketingprozesse an sich. Entscheidend bleibt jedoch die Frage, wie diese Technologie sinnvoll in Kampagnen und Markenführung eingebettet wird. Die Löwenstark Online Marketing GmbH verfolgt hier einen klaren Ansatz. Statt KI losgelöst zu betrachten, bettet sie diese in bewährte Marketingstrategien ein - basierend auf Erfahrung, Marktkenntnis und klaren Prozessen.

Erfahrene Projektmanager steuern KI-Prozesse

Seit der Gründung 2006 unterstützt Löwenstark Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche im Online-Marketing. Aus dieser langjährigen Arbeit ist ein tiefes Verständnis für verschiedene Zielgruppen und Entscheidungswege entstanden.

Anders als junge KI-Startups arbeitet die Löwenstark Online Marketing GmbH als spezialisierte KI-Marketing-Agentur mit Teams zusammen, die über Jahre hinweg gewachsen sind. Feste Ansprechpartner, erfahrene Projektmanager und abgestimmte Abläufe sorgen für Stabilität. Insbesondere bei KI-Projekten mit hoher technischer und organisatorischer Komplexität schafft diese Kontinuität Planungssicherheit und Verlässlichkeit.

Löwenstark integriert KI-Marketing ganzheitlich

Kunden profitieren von Analysen zum KI-Potenzial ihrer Website, strukturierten KI-Quickchecks sowie KI-Unterstützung bei Textproduktion und Produktdaten, auf Social Media und in Suchanzeigen. Dabei wird KI nach klaren fachlichen Vorgaben eingerichtet, trainiert und regelmäßig überprüft.

Zudem setzt Löwenstark einen Schwerpunkt auf Generative Engine Optimization (GEO). Experten analysieren, wie Inhalte in generativen KI-Modellen verarbeitet werden, und leiten daraus konkrete Maßnahmen ab. GEO-Audits, technische Anpassungen sowie inhaltliche Weiterentwicklungen greifen ineinander.

So entsteht KI-Marketing, das nicht isoliert wirkt, sondern Teil ganzheitlicher Kampagnen bleibt. Die Verbindung aus langjähriger Erfahrung, strategischem Marketingwissen und moderner KI-Technologie macht Löwenstark zu einer KI-Marketing-Agentur, die auf Beständigkeit, Marktverständnis und nachhaltige Zusammenarbeit setzt.

Über Löwenstark - https://www.loewenstark.com/

Die Löwenstark Online Marketing GmbH gehört mit über 3.200 Kundenprojekten seit 24 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 265 Mitarbeitende sind für Kunden in der DACH-Region tätig. Als spezialisierter Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet Löwenstark Digitalstrategie & -umsetzung aus einer Hand. Das Angebotsportfolio umfasst Digital-Strategie & Beratung, Performance Marketing, Data Management & Analytics, (Re-)Launch digitaler Touchpoints sowie inhaltliche & technische Betreuung digitaler Touchpoints. Löwenstark versteht die besonderen Herausforderungen von KMU und bietet eine 360-Grad-Betreuung mit branchenübergreifender Expertise entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge".

