BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BDO wächst weiter und überschreitet erstmals die Umsatzmarke von 500 Millionen Euro

Hamburg (ots)

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort: Im Geschäftsjahr 2024/25[1] erzielte BDO einen Rekordumsatz von 508,3 Millionen Euro - ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit überschreitet das Unternehmen erstmals die Marke einer halben Milliarde Euro und verzeichnet zum vierten Mal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum. Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sind die zentralen Treiber des Wachstums.

"Die Anforderungen steigen - aber unsere Strategie greift. Die starken Zahlen sind das Ergebnis klarer Entscheidungen und intensiver Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gut aufgestellt - intern, im globalen Netzwerk und gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden", betonen die beiden Vorstandsvorsitzenden Andrea Bruckner und Parwäz Rafiqpoor.

Alle Geschäftsfelder wachsen im Gleichschritt

Die drei Kerngeschäftsfelder trugen gleichmäßig zum Wachstum bei. Der Bereich Audit & Assurance erzielte einen Umsatz von 223 Millionen Euro (+9,3 Prozent) und macht mit 44 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz aus. Tax & Legal steigerte den Umsatz auf 202 Millionen Euro (+10,8 Prozent, Umsatzanteil 39,8 Prozent). Das stärkste Wachstum verzeichnete das Geschäftsfeld Advisory mit +11,3 Prozent auf 82 Millionen Euro, was einem Umsatzanteil von 16,2 Prozent entspricht.

Auch beim Personal legte BDO im vergangenen Berichtsjahr zu: Mit einem Plus von 3,1 Prozent beschäftigt das Unternehmen über 3.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 28 Standorten in Deutschland.

Künstliche Intelligenz als Qualitäts- und Effizienzmotor

Zentrale Investitionen in allen Geschäftsbereichen betreffen digitale Lösungen und insbesondere den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. BDO setzt KI nicht als Selbstzweck ein, sondern dort, wo sie Qualität und Effizienz der Arbeit messbar steigert - von der Wirtschaftsprüfung über die Steuerberatung bis hin zur Advisory. National und im globalen Netzwerk investiert BDO stark in die eigene Compliance-konforme technologische Infrastruktur. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland sind dabei auch an der internationalen Weiterentwicklung von Prüfungs- und Steuer-Tools aktiv beteiligt.

In der Wirtschaftsprüfung ist die Nutzung moderner Technologien einschließlich KI fester Bestandteil für erstklassige Audit- und Assurance-Dienstleistungen. Einerseits nutzt BDO Tools und Plattformen, die den Prozess der Wirtschaftsprüfung durch Datenanalysen mit Einsatz von KI optimieren und verbessern. Andererseits unterstützt BDO Kundinnen und Kunden im Rahmen von IT- und Governance-Prozessen und bei internen Kontrollen zum Einsatz von KI sowie die Prüfung von KI-Systemen. Zentral für den erfolgreichen Einsatz neuer Technologien ist zudem die frühzeitige und aktive Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenn alle von Beginn an beteiligt sind und den Mehrwert erkennen, können die Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der täglichen Arbeit greifbar werden.

"Digitalisierung und der Einsatz von KI entlastet unsere Prüfungsteams durch Automatisierung repetitiver Aufgaben und ermöglicht so eine stärkere Konzentration auf prüfungsrelevante Sachverhalte. Zudem wird die Prüfungsqualität vertieft. Wir setzen dabei KI transparent und verantwortungsvoll im Sinne eines Assistenzsystems ein. Die letztendlichen Entscheidungen und Prüfungsurteile verbleiben beim Menschen", betont Andrea Bruckner, Vorstandsvorsitzende von BDO in Deutschland.

Tax Technology sorgt für schnelle und prüfbare Entscheidungen

Im Bereich Steuer- und Rechtsberatung ermöglicht die unternehmenseigene Tax & Legal Technology-Plattform durch ein einheitliches Datenmodell eine vollständige Integration steuerlicher, finanzieller und rechtlicher Daten - von der Ressourcenplanung bis zum Reporting. So werden Prozesse automatisiert, Compliance-Risiken reduziert und transparente Entscheidungsgrundlagen geschaffen. Gerade mittelständische Unternehmen, die oft mit historisch gewachsenen Systemlandschaften arbeiten, profitieren von diesem integrierten Ansatz.

Bei diesen technologischen Entwicklungen im Bereich Tax Technology haben Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland im globalen Netzwerk eine Führungsrolle inne und treiben den Fortschritt bei BDO insgesamt entscheidend voran.

"Wir verbinden technologische Lösungen mit steuerlicher Fachkompetenz, Compliance-Anforderungen und einem klaren Verständnis für bestehende betriebswirtschaftliche Prozesse. So entstehen Lösungen, die nicht einfach nur implementiert werden, sondern im Alltag tatsächlich funktionieren und Mehrwert liefern", fasst Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzender von BDO in Deutschland, das Leistungsangebot zusammen.

Advisory: Cyber-Resilienz als entscheidender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen

Unternehmen haben insgesamt ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit entwickelt, sich mit der eigenen Cyber-Sicherheit und -Resilienz zu befassen. Themen wie Business Continuity, Incident Response und Krisenmanagement werden zunehmend auf Vorstandsebene verankert und nicht mehr ausschließlich als IT-Themen betrachtet. Zum Bedeutungsgewinn beigetragen haben auch regulatorische Vorgaben wie NIS-2 und DORA.

Die fachübergreifende Expertise in der Digitalberatung und im Bereich Cyber Security in Verbindung mit dem umfassenden Leistungsportfolio der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Rechtsberatung über den Kooperationspartner BDO Legal bieten hier ein klares Alleinstellungsmerkmal gegenüber reinen IT-Beratungen.

Chance für internationales Wachstum durch globales BDO Netzwerk

Ein signifikanter Teil des Geschäfts von BDO hat Auslandsbezug. Mit knapp 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (davon etwa 20.000 in Alliance-Firmen) in 169 Ländern bietet BDO international agierenden Unternehmen und dem grenzüberschreitend tätigen Mittelstand integrierte, länderübergreifende Lösungen. Ziel ist die weitere Harmonisierung des Leistungsangebots und die Steigerung der Qualität innerhalb des Netzwerks.

[1] Die globale BDO Organisation und damit auch die deutsche BDO Gruppe berichten weltweit einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. eines jeden Jahres. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben betreffen jeweils den Zeitraum vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres. Die Angaben sind insoweit nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben des nationalen Konzernabschlusses der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30.06.

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