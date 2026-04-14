Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 28. April

Frankfurt/Main (ots)

IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2026

Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Marktentwicklung und Regulierungsfragen zu Pflanzenschutz, Mineraldüngern, Biostimulanzien und Pflanzenzüchtung

Wir gehen durch turbulente Zeiten. Zuletzt stark durch den Iran-Konflikt geprägt, der deutlich macht, wie verletzlich weltweite Lieferketten sind und wie stark Einschränkungen des weltweiten Handels mit Öl, Erdgas und anderen Rohstoffen die Energiekosten in die Höhe treiben. Die Landwirtschaft, aber auch die Industrie stehen unter enormen Druck und der Herausforderung, wettbewerbsfähig produzieren zu können. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der heimischen Industrie und Landwirtschaft rücken in den Mittelpunkt, bilden sie doch die Grundlage für Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen, innovativen Lösungen und einer starken heimischen Produktion bleibt der Standort Deutschland resilient und zukunftsfähig.

Der IVA begrüßt Verbesserungen regulatorischer, wirtschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen, zu denen er wesentliche Impulse setzen konnte. Der Abbau von Bürokratie, eine innovationsfreundliche Regulierung und eine verlässliche Energiepolitik bleiben allerdings zentrale Aufgaben.

Über diese und weitere aktuelle Themen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz

am Dienstag, 28. April 2026, 11 Uhr,

zu welcher der Verband digital als Teams-Meeting einlädt.

Gesprächspartner sind:

Michael Wagner, Präsident des IVA, BASF SE

Marco Fleischmann, Vorsitzender des Fachgebiets Pflanzenernährung im IVA, YARA GmbH & Co. KG

Moderation:

Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik des IVA

>> Anmeldung: https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-28-april-2026

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.

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