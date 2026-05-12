SWR verbessert DAB+-Versorgung im Moseltal bei Neumagen
Mainz (ots)
Neuer Standort Neumagen in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs
Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Neumagen verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR RLP" Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 RLP, SWR Kultur, SWR3, SWR4 RLP (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.
Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen
Die Inbetriebnahme des Standortes Neumagen erfolgt am Dienstag, 12. Mai 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal zwischen Detzem, Klüsserath und Brauneberg entlang der B53 und der L48 im Frequenzblock (Kanal) 11A.
Digitale Qualität im Autoradio
DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.
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