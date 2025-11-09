PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Schwarz-Rot wiederholt die Fehler der Ampel

Straubing (ots)

Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampel-Zeit. Manche in der Koalition sprechen inzwischen offen über einen Bruch. (...) Das Problem: Wer Geländegewinne bei den eigenen Wählern auf dem Rücken des Partners einfahren möchte, schwächt sich am Ende vor allem selbst. Das haben FDP und Grüne nie verstanden. Und man hat nicht wirklich das Gefühl, dass Schwarz-Rot daraus gelernt hat. Die Union darf kein Interesse an einer schwachen SPD haben, sie ist ihre einzige realistische Machtoption. Umgekehrt gilt das genauso.

