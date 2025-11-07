Straubinger Tagblatt

Schlechte Chancen für den Klimaschutz

Straubing

Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ungern auf sein gutes Leben (sichere Jobs, Fernreisen, Konsum) zum Wohle der nachfolgenden Generationen verzichtet. Wir haben nun mal nur ein Leben. Daraus folgen zwei Dinge: Die moralinsaure Verzichtkultur ist kein Argument für einen engagierten Klimaschutz. (...) Und breite Unterstützung für eine Klimapolitik wird es nur geben, wenn es so heiß und trocken wird, dass das Leben in den Sommermonaten eine Qual wird. Erst kommt das Fressen, dann die Moral.

