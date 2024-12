Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios feiert 20 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Hamburg für bestmögliche Gesundheitsversorgung

Hamburg

Matinee mit Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer zur Würdigung der erfolgreichen Partnerschaft mit der Stadt Hamburg seit 2004

Umfassende Investitionen von mehr als 1,2 Milliarden Euro aus Asklepios-Eigenmitteln für eine nachhaltige medizinische Versorgung auf hohem Niveau

Rund 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen

Joachim Gemmel: "Wir sind Garant für den medizinischen Erfolg der Kliniken und ein verlässlicher Partner für die Menschen in Hamburg."

Die Asklepios Kliniken Gruppe hat das 20-jährige Bestehen der Asklepios Kliniken Hamburg gefeiert. Bei einer Matinee im Hotel Atlantic Hamburg anlässlich des Jubiläums hat Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer vor Wegbegleitern der damaligen Privatisierung und fast 500 Gästen den positiven Beitrag von Asklepios für die Gesundheitsversorgung in Hamburg hervorgehoben. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Asklepios mehr als 1,2 Milliarden Euro aus Eigenmitteln für Investitionen in den regionalen Klinikverbund bereitgestellt. Außerdem hat Asklepios rund 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Hansestadt geschaffen und das Niveau der medizinischen Versorgung nachhaltig verbessert.

Das Jahr 2004 markiert den Beginn von Hamburg als Modellregion für beste Medizin und moderne Krankenhausstrukturen. Nachdem der Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK) mit jahrelangen massiven Defiziten und fehlenden Investitionsmitteln zu kämpfen hatte, beschloss der Senat unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Ole von Beust die Privatisierung der sieben kommunalen Krankenhäuser. Seitdem haben Asklepios und die Stadt Hamburg die Chance zur Restrukturierung und Neugestaltung der Gesundheitsversorgung genutzt. Heute ist Asklepios Hamburg als größtes privates Krankenhauscluster in Deutschland Vorbild für die erfolgreiche Verzahnung von verantwortungsvollem wirtschaftlichem Handeln und bester Medizin.

Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken und Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH: "In den zurückliegenden 20 Jahren haben wir gezeigt: Asklepios ist für Hamburg ein Gewinn. Wir sind der Garant für den medizinischen und wirtschaftlichen Erfolg der Kliniken und zugleich ein verlässlicher Partner, der gesellschaftliche Verantwortung mit ökonomischen Zielen zu verbinden weiß. Darauf sind wir sehr stolz. Mit Blick nach vorne arbeiten wir weiter an der Transformation unseres Unternehmens für die bestmögliche medizinische Versorgung in der Gesundheitsmetropole Hamburg."

Melanie Schlotzhauer, Senatorin für Gesundheit der Stadt Hamburg: "Asklepios feiert heute 20 Jahre erfolgreicher medizinischer Versorgung in Hamburg. Ein Jubiläum, das für hohe medizinische Qualität steht. Seit zwei Jahrzehnten versorgt und stärkt Asklepios so Hamburgerinnen und Hamburger, als heute größter Gesundheitsversorger der Region! Asklepios ist und bleibt damit ein starker Partner, um Hamburg als die Gesundheitsmetropole des Nordens zukunftsorientiert im Sinne einer bestmöglichen Versorgung der Patientinnen und Patienten in unserer Stadt aufzustellen."

Asklepios betreibt in Hamburg sieben Kliniken, davon sechs Maximalversorger: Die Einrichtungen kümmern sich um mehr 60 Prozent aller Notfälle der Stadt. Damit leistet Asklepios einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Stadt Hamburg. Rund jeder zweite stationäre Patient in Hamburg wird von Asklepios versorgt. Und nicht zuletzt erblicken 4 von 10 Neugeborenen in Hamburg in einer Klinik der Asklepios Gruppe erstmals das Licht der Welt.

In einer repräsentativen Umfrage anlässlich des 20-jährigen Bestehens durch das Marktforschungsinstitut Toluna zeigte sich, dass die große Mehrheit von rund 82 Prozent der Hamburger:innen mit der Versorgung am Gesundheitsstandort Hamburg zufrieden ist. Das ist ein deutschlandweiter Spitzenwert.

Die hohe medizinische Qualität ist auch der Erfolg der Mitarbeiter:innen von Asklepios. Seit der Übernahme hat Asklepios ihre Zahl von 11.000 auf rund 16.000 erhöht. Die Asklepios Gruppe ist so zum größten privaten Arbeitgeber in Hamburg geworden und ist mit 1.500 Ausbildungsplätzen unverändert der mit Abstand größte Ausbildungsbetrieb der Metropolregion, der vielfältige Aus- und Weiterbildungen anbietet. Denn gut ausgebildetes, zufriedenes Personal ist und bleibt der Schlüssel zu einer erfolgreichen medizinischen Versorgung.

"Wir werden auch in Zukunft unsere Verantwortung als Gesundheitspartner dieser Stadt wahrnehmen. Mit Blick nach vorne arbeiten wir weiter an der Transformation für die Medizin der Zukunft. Dazu gehören nicht nur neue, standort- und sektorenübergreifende Konzepte, die unseren Patienten die bestmögliche, individuelle Therapie bieten. Sondern wir setzen zugleich auf einen Kulturwandel, in dem eine patientenzentrierte, wertebasierte Medizin im Mittelpunkt steht. Behandlungsergebnisse messen wir künftig kontinuierlich auch an der Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten - immer mit dem Ziel, die Qualität unserer Therapien zu verbessern. Schon heute sind wir das größte private Exzellenzcluster in Europa und das werden wir weiter stärken. Jede Patientin und jeder Patient, egal in welche unserer Kliniken sie oder er kommt, soll sich darauf verlassen können, dass unser bestes Behandlungsteam für das individuelle Problem in den individuellen Fall eingebunden wird. Egal in welche unserer Einrichtungen ein Patient oder eine Patientin kommt, bei uns steckt hinter jeder Tür Spitzenmedizin", sagt Joachim Gemmel.

