Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Innovative Therapie bei Abhängigkeitserkrankungen: Virtual-Reality-Brille als neues Hilfsmittel bei Asklepios

Hamburg (ots)

Psychiatrien in Rissen und Ochsenzoll erweitern Behandlungsangebot bei Substanzabhängigkeiten

Als erste Abteilungen in Hamburg setzen die Psychiatrien im Asklepios Westklinikum und der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll auf den Einsatz einer hochmodernen Virtual-Reality (VR)-Brille zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen. Diese innovative Technologie ermöglicht es den Patient:innen, in einer computergenerierten Umgebung den Umgang mit herausfordernden Situationen zu erlernen, die als sogenannte "Trigger" (Auslöser) in ihrem Alltag auftreten können. In Rissen kommt die VR-Brille zunächst ausschließlich bei der Therapie von Alkoholabhängigkeit zum Einsatz, in Nord - Ochsenzoll ist der Einsatz auch für weitere Substanzabhängigkeiten, wie Kokain und Cannabis, geplant.

Schätzungen zufolge sterben etwa 40.000 Menschen pro Jahr in Deutschland vorzeitig aufgrund der gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum. Allein im Westklinikum und am Nord-Standort Ochsenzoll werden jährlich mehr als 2.500 Patient:innen beim qualifizierten Entzug begleitet. Diese Zahl verdeutlicht die Dringlichkeit effektiver Therapieansätze.

Die Behandlung von Suchtpatient:innen stellt darüber hinaus eine besondere medizinische Herausforderung dar. Betroffene haben oftmals kaum funktionelle Ressourcen, auf die während der Therapie zurückgegriffen werden kann. Zusätzlich stellen das soziale Umfeld und die damit anhaltende Konfrontation mit der Thematik sowie die Stigmatisierung von Abhängigkeitserkrankungen ein Hindernis dar. Nun wird die Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) eingesetzt, um den Patient:innen dabei zu helfen, persönliche Ressourcen aufzubauen und einen gesunden Umgang mit der Erkrankung zu erlernen.

Im Asklepios Westklinikum ist die VR-Brille bereits erfolgreich im Patienteneinsatz, in der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll sind die ersten Piloteinsätze erfolgt.

"Die virtuelle, aber realitätsnahe Umgebung fördert die Imaginationskraft der Patient:innen, die in herkömmlichen Rollenspielen oftmals nicht ausreichend ausgeprägt ist. Sie schafft einen geschützten Raum, in dem Betroffene sich an virtuellen Orten mit den Schlüsselreizen ihrer Erkrankung auseinandersetzen können, ohne sich der realen Gefahr eines Rückfalls aussetzen zu müssen. Dies begünstigt eine schnellere und nachhaltigere Integration von Therapieinhalten in den Alltag, wie wir auch schon bei dem ersten Patienten feststellen durften", erklärt Alissa Diercksen, Psychologin auf der Suchtstation des Asklepios Westklinikums.

Abhängig von der Art der Erkrankung können unterschiedliche Situationen virtuell abgebildet werden. Im Falle einer Alkoholabhängigkeit kann die/der Patient:in beispielsweise erlernen, im Supermarkt am Spirituosenregal vorbeizugehen.

"Doch auch andere Reize, die nicht abhängige Personen gar nicht als solche identifizieren würden, wie in einem virtuellen Badezimmer eines Clubs Kokain zu portionieren, können wir mit der VR-Brille abbilden", sagt Dr. Peter Strate, Chefarzt an der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll.

Die Therapie findet aktuell ausschließlich im Einzelsetting statt, um den Patient:innen genügend Raum zu geben, sich auf die Methode einzulassen.

"Es ist uns wichtig, zeitgemäße Therapieansätze zu nutzen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Patient:innen gerecht werden. VR ist ein vielversprechendes Werkzeug, das unsere therapeutischen Methoden ergänzt und erweitert", ergänzt Dr. Ulf Künstler, Chefarzt Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie.

Zukünftig erfolgt eine umfangreiche Evaluierung des VR-gestützten Therapieansatzes, um möglichst vielen Patient:innen an beiden Standorten eine optimale Unterstützung bieten zu können.

