Asklepios Gruppe: Beständige Entwicklung im dritten Quartal 2024

Konzernumsatz beträgt EUR 4.350,8 Mio.

Zahl der Patientinnen und Patienten steigt um 6% auf 2,7 Mio.

Refinanzierung im Rahmen einer Social Schuldscheindarlehensemission

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stabil entwickelt. In einem volatilen gesundheitspolitischen und makroökonomischen Umfeld konnte Asklepios im dritten Quartal die Zahl der Behandlungen weiter steigern und ein positives Konzernergebnis erzielen. Die Refinanzierung ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Integration der Nachhaltigkeitsbestrebungen in die Finanzierungsstrategie.

Von Januar bis September 2024 versorgten die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios-Gruppe insgesamt 2.742.439 Patient:innen (9M.2023: 2.587.813) - rund 6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung unterstreicht das Vertrauen, das Patientinnen und Patienten in die medizinischen Dienstleistungen der Asklepios Kliniken setzen. Die Zahl der Vollzeitkräfte lag mit 50.398 über dem Niveau des Vorjahres (9M.2023: 49.689).

Die Asklepios Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 4.350,8 Mio. (9M.2023: EUR 4.077,7 Mio.). Das Konzernzwischenergebnis EAT lag für den Zeitraum von Januar bis September 2024 mit EUR 88,2 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres (9M.2023: EUR 81,9 Mio.). Die EAT-Marge blieb mit 2,0% stabil (9M.2023: 2,0%).

Um flexibel auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren zu können, setzt die Asklepios Gruppe im Rahmen des Social Finance Frameworks auf neue Refinanzierungsinstrumente. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die Emissionserlöse dem Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zuzuordnen. Das Emissionsvolumen konnte von ursprünglich EUR 250,0 Mio. auf insgesamt EUR 500,0 Mio. erhöht werden. Hafid Rifi, CFO der Asklepios Kliniken: "Unsere Finanzierungsrunde im Rahmen des Social Finance Frameworks ermöglicht es uns, im volatilen Umfeld flexibel zu reagieren. Die Höhe des Emissionsvolumens zeigt das Vertrauen der Investoren in unseren Weg und stärkt Asklepios Position als verantwortungsvoller Gesundheitsdienstleister."

Im starken Verbund mit MEDICLIN und RHÖN blickt die Asklepios Gruppe zuversichtlich dem verbleibenden Geschäftsjahr 2024 entgegen. Der Konzern ist robust aufgestellt, um seine strategischen Ziele konsequent zu verfolgen.

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 164 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen.

