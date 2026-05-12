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wavvyboi verkündet beim ESC 2026 die deutschen Jury-Punkte

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Baden-Baden (ots)

Der Sänger meldet sich von Baden-Baden aus per Live-Schalte am 16. Mai im ESC-Finale in Wien / zu sehen im Ersten und in der ARD Mediathek

Es ist offiziell: wavvyboi verkündet beim 70. Eurovision Song Contest an diesem Samstag, 16. Mai 2026 die Jury-Punkte für Deutschland. "Leute. Ihr dachtet vielleicht, Ihr seht mich dieses Jahr nicht beim Eurovision Song Contest. Aber ihr werdet mich doch sehen. Ich habe nämlich die riesige Ehre, als Spokesperson für Deutschland dabei zu sein. Also Ihr wisst schon, diese ikonischen Momente, bei denen jedes Land live zugeschaltet wird und die berühmten 12 Points vergeben darf", sagt wavvyboi zu seinem Engagement. Und weiter: "Keine Ahnung wie ich dabei cool bleiben soll. Aber ich freue mich einfach riesig. Es bedeutet mir natürlich super viel, meinen Rock 'n' Roll in die Show nach Wien zu bringen." Die Live-Show "Eurovision Song Contest 2026 - Das Finale aus Wien" wird am Samstag ab 21 Uhr im Ersten sowie in der ARD Mediathekzu sehen sein. Sie wird aus der Stadthalle in Wien übertragen. Für Deutschland geht Sarah Engels mit ihrem Popsong "Fire" an den Start.

Die Spokesperson verkündet die Entscheidung der deutschen Jury

wavvyboi meldet sich per Live-Schalte in der Show und stellt sich so einem internationalen Millionenpublikum. Als Spokesperson für Deutschland gibt er bekannt, wem die deutsche Fachjury wieviel Punkte gibt. Wavvyboi wird sich aus dem SWR Funkhaus in Baden-Baden nach Wien schalten.

Ein Wiedersehen mit dem ESC

Für den 28 Jahre alten Musiker aus Liechtenstein ist es ein Wiedersehen mit dem ESC. Beim Deutschen ESC-Finale am 28. Februar 2026 im Ersten ist wavvyboi ins Superfinale gekommen und landete dort beim Publikums-Voting auf Platz zwei hinter Sarah Engels und vor Molly Sue.

Sendehinweis:

"Eurovision Song Contest 2026 - Das Finale aus Wien", 16. Mai 2026, 21 Uhr, im Ersten und in der ARD Mediathek;

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