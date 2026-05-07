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Drohungen und Strafanzeigen

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Baden-Baden (ots)

Doku des SWR "Inside AfD - Der Umgang mit Kritikern" am 7. Mai 2026, 21 Uhr im SWR und am selben Tag vorab in der ARD Mediathek

Vier ehemalige Parteifunktionär:innen erheben öffentlich Vorwürfe gegenüber der AfD-Parteiführung. In der SWR Dokumentation "Inside AfD - Der Umgang mit Kritikern" berichten drei ehemalige Mandatsträger der AfD und eine frühere AfD-Funktionärin, gegen die ein Parteiausschlussverfahren läuft, von ihren Erfahrungen mit den Vorständen und innerparteilicher Disziplinierung.

"Eine offene Kultur in der Partei existiert praktisch nicht"

Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel war Co-Landessprecher der AfD Baden-Württemberg. Im Interview sagt Spaniel: "Eine offene Kultur in der Partei existiert praktisch nicht. (....) Da wird immer sofort das Wort parteischädigend herangeführt, das ist parteischädigende Kritik. Und parteischädigende Kritik handeln wir ab mit erst mal Drohungen, dann aber auch Abmahnungen, und das geht dann bis hin zum Parteiausschlussverfahren. (...) Ich habe jede Menge Drohungen bekommen. (...) Halt's Maul. Sonst schlage ich dir eins auf die Fresse, um das mal zu zitieren." Ein Sprecher von Alice Weidel weist diese Vorwürfe dem SWR gegenüber als "nicht korrekt" zurück. Sie seien "abwegig".

"Sag nichts mehr! Kritisier nicht mehr!"

Karin Pütz (AfD) war Schatzmeisterin in einem Kreisverband und Vorsitzende der Landesschatzmeisterkonferenz der AfD in Baden-Württemberg. Gegen sie läuft ein Parteiausschlussverfahren. In der Doku erklärt sie: "Nach außen stellt man sich hin, als ist man offen und redet über alles und wir sind demokratisch, aber innerparteilich läuft das anders ab. Es wurde autoritärer. Sag nichts mehr! Kritisier nicht mehr! (...) Ich bin ja auch immer noch in verschiedenen Gruppen drin, ich krieg ja auch noch vieles mit, und ja, es ist tatsächlich so ein bisschen sektenartig, ja. Also eigentlich möchte ich da raus." Günther Schöttle war Kreis-Parteichef der AfD in Calw-Freudenstadt und saß zudem im Landesvorstand. In der "SWR Story" betont Schöttle: "Es hat der Verdacht ausgereicht, zu einer Gruppe zu gehören, die eine andere missliebige Meinung hat, um jemand aus dem Landesvorstand abzuservieren. Anders kann man es ja nicht nennen."

"Wenn Sie da austreten, dann machen Sie sich nicht unbedingt Freunde"

Michael Frisch war AfD-Fraktionschef im Landtag von Rheinland-Pfalz. In der Doku sagt er: "Vorwürfe wie Verräter, Nestbeschmutzer, du unterstützt damit die Systemparteien und verrätst unsere Ideale, die gab es natürlich zuhauf. Die gibt es auch heute immer wieder, wenn ich mich in den sozialen Netzwerken zu Wort melde. Aber das ist so ein Stück weit das Spiegelbild einer Kaderpartei. Ich sage mitunter auch: einer sektenähnlichen Vereinigung. Wenn Sie da austreten, dann machen Sie sich nicht unbedingt Freunde."

Brandbrief aus der AfD Baden-Württemberg

Der Redaktion "SWR Story" liegt ein Brandbrief aus der AfD Baden-Württemberg vor, der an die AfD-Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla gerichtet ist. Er trägt die Überschrift: "Der AfD Landesverband Baden-Württemberg und sein Landesvorstand - von der Basisdemokratie zur autokratischen Funktionärspartei. Über Machtcliquen, Rechtsbrüche und Ausschaltung der Gewaltenteilung". Das Schreiben datiert auf den 2. März 2026 und ist sechs Seiten lang, unterzeichnet haben fünf AfD-Mitglieder aus den Kreisverbänden Konstanz und Göppingen, eine der Unterzeichner:innen ist Karin Pütz. Auf SWR Anfrage dazu reagierte die Bundes-AfD nicht, der AfD-Landesverband wies die Vorwürfe zurück. Emil Sänze, Landesvorsitzender der AfD Baden-Württemberg, schrieb dem SWR: "Die betreffenden Mitglieder wurden wiederholt und nachweislich über Satzung, innerparteiliche Ordnung sowie Rechte und Pflichten der Mitglieder informiert. Der Brief besitzt keine formale Legitimation, entfaltet keine rechtliche Wirkung und ist inhaltlich nicht belastbar." Der Landesvorstand arbeite "rechtskonform, satzungsgemäß und transparent".

"SWR-Story: Inside AfD - Der Umgang mit Kritikern"

Die Dokumentation läuft am 7. Mai 2026 um 21 Uhr im SWR Fernsehprogramm und ist bereits am selben Tag vorab in der ARD Mediathek zu sehen.

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