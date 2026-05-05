SWR - Südwestrundfunk

SWR als "Ort deutscher Demokratiegeschichte" gewürdigt

Plakette am Funkhaus Stuttgart enthüllt

Auch Baden-Baden und Mainz wurden ausgezeichnet

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Stuttgart (ots)

Die Stiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte" hat den Südwestrundfunk (SWR) als "Ort deutscher Demokratiegeschichte" gewürdigt. Am 5. Mai 2026 wurde dazu im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine Plakette am SWR Funkhaus in Stuttgart, Haupteingang Wilhelm-Camerer-Straße, enthüllt. Auch an den SWR-Standorten Baden-Baden und Mainz werden entsprechende Plaketten angebracht. Die Stiftung nimmt sie in die Liste und die Karte "Orte der Demokratiegeschichte" auf.

Dr. Kai-Michael Sprenger, Gründungsdirektor der Stiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte":

"Meinungs- und Pressefreiheit sind zentrale, unverzichtbare Bausteine für eine funktionierende Demokratie. Aus dieser Überzeugung heraus waren und sind sie im Grundrechtekatalog, etwa der Paulskirchenverfassung von 1849 wie auch in unserem Grundgesetz, fest verankert. Die Rundfunkstationen und Funkhäuser des SWR in Stuttgart, Mainz und Baden-Baden leisten einen herausragenden Beitrag für die aktuelle Demokratie und haben alle auch einen spannenden demokratiehistorischen Aspekt als Forum einer freien und unzensierten Berichterstattung in den frühen Jahren der Bundesrepublik und des demokratischen Neuanfangs nach dem Zivilisationsbruch 1933-1945."

SWR Intendant Kai Gniffke:

"Der SWR steht für unabhängigen Journalismus, ohne den freie Meinungsbildung und lebendige Demokratie kaum denkbar sind. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Verantwortung für das Gelingen unseres Zusammenlebens, die unser größter Antrieb ist."

Der SWR als "Ort deutscher Demokratiegeschichte"

Die Stiftung ehrt öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit der Auszeichnung als Ort der deutschen Demokratiegeschichte. Der SWR, der durch die Fusion von Süddeutschem Rundfunk (SDR) und Südwestfunk (SWF) im Jahr 1998 entstand, erhält für seine Hauptstandorte Stuttgart (ehemaliger SDR-Hauptsitz), Baden-Baden (ehemaliger SWF-Hauptsitz) und Mainz (ehemaliges SWF-Landesstudio Rheinland-Pfalz) drei Plaketten, die ihn als Ort deutscher Demokratiegeschichte ausweisen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war den West-Alliierten daran gelegen, ein staatsfernes, pluralistisches und unabhängiges Rundfunksystem zu etablieren. So sollte verhindert werden, dass der Rundfunk erneut für Propagandazwecke missbraucht werden könnte. Bis heute fördern öffentlich-rechtliche Medienanstalten die freie und demokratische Meinungsbildung. Der SWR bildet die Vielfalt der Gesellschaft ab und bietet mit seinen umfangreichen Angeboten im Bereich Kultur, Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung Orientierung.

Infos auch hier: http://swr.li/swr-ort-deutscher-demokratiegeschichte-presse

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