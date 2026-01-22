SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-RLP-Trend Januar 2026: Mehrheit der Rheinland-Pfälzer beklagt Verschlechterung der Gesundheitsversorgung

Geteilte Meinungen bei Integrationserfolg

Gesundheitsversorgung: Mehrheit der Bürger beklagt Verschlechterung

Die Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz steht vor großen Herausforderungen. Hinsichtlich der Entwicklungen in den letzten Jahren ziehen die Bürgerinnen und Bürger im Land eine negative Bilanz. Eine Mehrheit (61 Prozent) findet, dass sich die Gesundheitsversorgung in ihrer Gegend in den letzten Jahren verschlechtert hat. Knapp ein Drittel (32 Prozent) bewertet die Versorgung vor Ort als unverändert. Eine Verbesserung in den letzten Jahren sehen nur 4 Prozent.

Für ein gutes Fünftel der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz (22 Prozent) ist Zuwanderung und Integration eines der zentralen landespolitischen Probleme. Die Meinungen darüber, ob die Integration vor Ort gelingt, sind jedoch gespalten: 41 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die Integration bei ihnen vor Ort sehr gut oder gut funktioniert, 46 Prozent sind gegenteiliger Meinung.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "infratest dimap" unter 1.151 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 14. bis 20. Januar 2026). Die ausführlichen Ergebnisse stehen auf swraktuell.de/rp

