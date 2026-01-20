SWR - Südwestrundfunk

SWR1 Rheinland-Pfalz verlängert Morgensendung "Guten Morgen RLP"

Eine Stunde mehr am Morgen für "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" / ab 20. Januar 2026

SWR1 Rheinland-Pfalz baut sein Programm aus: Ab dem 20. Januar 2026 wird die Morgensendung "Guten Morgen RLP" um eine Stunde verlängert und ist künftig von 5 bis 10 Uhr zu hören. Die bewährten Moderatorenpaare Claudia Deeg und Christian Balser sowie Steffi Stronczyk und Michael Lueg begleiten die Hörerinnen und Hörer damit noch länger mit aktuellen Informationen, Unterhaltung und Themen, die das Land bewegen.

Klares Programmschema für den Tag

Mit der Programmänderung wird außerdem das Tagesprogramm neu strukturiert: Alle Sendungen von 10 bis 20 Uhr laufen künftig unter dem einheitlichen Namen "SWR1 Rheinland-Pfalz". Ziel ist ein klareres und übersichtlicheres Programmschema mit starkem Fokus auf Aktualität und Regionalität. Ab 20 Uhr bleiben die beliebten ARD-Musikclubs unverändert im Programm.

Mehr Aktualität und regionale Nähe

Die Neuerungen im Programmschema unterstreichen die Stärke von SWR1 Rheinland-Pfalz als modernes und regional verankertes, informationsorientiertes Radioprogramm. Sie ermöglichen es, noch schneller und umfassender auf aktuelle Ereignisse einzugehen, landespolitische Themen zu vertiefen und Geschichten zu erzählen, die die Menschen im Land bewegen.

