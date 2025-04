SWR - Südwestrundfunk

"Der Palmer Komplex": Start der Doku über Boris Palmer

Dokumentation über Tübingens umstrittenen Oberbürgermeister Boris Palmer / ab 8. April 2025 in der ARD Mediathek und am 17. April um 20:15 Uhr im SWR

Boris Palmer ist einer der bekanntesten Kommunalpolitiker der Republik und zugleich eine der umstrittensten Gestalten in der politischen Landschaft. Der Film "Der Palmer Komplex" erzählt die Geschichte des Menschen, in dessen Persönlichkeit sich zentrale Konflikte unserer Zeit spiegeln: der Streit zwischen Ökonomie und Ökologie, die Auseinandersetzung um Rassismus und Wokeness, um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Drei Jahre lang begleitet Autor Frank Marten Pfeiffer den Tübinger Oberbürgermeister mit seiner Kamera. "Der Palmer Komplex" ist ab 8. April in der ARD Mediathek verfügbar und am 17. April um 20:15 Uhr im SWR zu sehen.

Der Kampf ums politische Überleben

Boris Palmer ist anders. Den einen gilt er als politisches Ausnahmetalent, anderen als höchst problematischer Charakter, der sich immer mal wieder selbst ein Bein stellt. Die Dokumentation "Der Palmer Komplex" ermöglicht, das Drama um Boris Palmer hautnah mitzuerleben: wie er um seine Zukunft in der Partei "Die Grünen" kämpft und mit ihr bricht, wie er als Einzelkämpfer weitermacht, seine Karriere aufs Spiel setzt und ums politische Überleben ringt. Autor Frank Marten Pfeiffer ist in entscheidenden Momenten mit der Kamera dabei, unter anderem, als Palmer in Frankfurt Rassismus-Vorwürfe gegen ihn mit der Stigmatisierung durch den Judenstern vergleicht und damit einen Eklat auslöst. Und er zeigt, wie sehr Palmer von seinem Vater, dem Remstalrebellen Helmut Palmer, geprägt wurde.

