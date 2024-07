RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: AfD und Linke legen zu

Große Mehrheit glaubt bei möglichem Trump-Sieg an Verschlechterung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses

Köln

Die Unionsparteien geben im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer einen Prozentpunkt ab und liegen in dieser Woche bei 31 Prozent. Die AfD und die Linke können sich jeweils um einen Punkt auf 17 bzw. 4 Prozent verbessern. Die Werte für SPD (14%), Grüne (11%), FDP (5%) sowie für das BSW (7%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 11 Prozent (-1 Prozentpunkt).

Die Ereignisse in den USA schlagen sich aktuell deutlich im Themenradar nieder. So interessieren sich in dieser Woche insgesamt ähnlich viele Bundesbürger für den Wahlkampf in den USA (33%) wie für den Krieg in der Ukraine (36%). Für 23 Prozent war konkret das Attentat auf Donald Trump das wichtigste Thema. Am Montag dieser Woche waren die US-Wahlen und der Rückzug Joe Bidens von seiner Präsidentschaftskandidatur für 67 Prozent das wichtigste Thema.

Erwartungen der Bundesbürger bei einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps

Falls bei der diesjährigen amerikanischen Präsidentschaftswahl Donald Trump gewinnen sollte, rechnet eine große Mehrheit von 78 Prozent der Bundesbürger damit, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA etwas (34%) oder sogar stark (44%) verschlechtern wird. 14 Prozent erwarten keine wesentliche Veränderung und fast niemand (3%) geht von einer Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses nach einem Trump-Sieg aus.

Fast zwei Drittel der Bundesbürger (64%) glauben, dass die Demokratie in den USA gefährdet ist, wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Ein Drittel (32%) sieht keine Gefahr für die amerikanische Demokratie im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump.

Nur etwas mehr als ein Drittel der Bundesbürger (36%) geht davon aus, dass die USA unter einem Präsidenten Donald Trump den europäischen NATO-Partnern im Falle eines russischen Angriffs militärisch zur Hilfe kommen würden. Fast die Hälfte (48%) glaubt nicht, dass die USA unter Trump ihren Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO nachkommen würden. 16 Prozent trauen sich in dieser Frage keine Einschätzung zu.

Die Daten zu den Parteipräferenzen und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 16. bis 22. Juli 2024 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die restlichen Daten wurden am 19. und 22. Juli 2024 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

