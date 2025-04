SWR - Südwestrundfunk

Streamer "Reeze" ist neuer Host beim "Comedy Clash" auf Twitch

Deutschlands einziges Stand-Up-Turnier auf Twitch kehrt mit neuer Staffel zurück / Start am Dienstag, 8. April 2025 auf dem ARD Twitch-Kanal

Der SWR hat den Streamer, Podcaster und YouTuber Reeze als neuen Host für den interaktiven Stand-Up-Wettbewerb "Comedy Clash" verpflichtet. Ab 8. April 2025 führt der gebürtige Schwabe auf dem ARD Twitch-Kanal durch die vierte Staffel von Deutschlands einzigem Stand-Up-Turnier auf Twitch. In sieben Streams wird Reeze dabei von bekannten Content-Creator:innen wie merleperle, Rewinside, Jasmin Gnu, Ronny Berger, Henke und Nils Bomhoff unterstützt.

Der neue Host

Sein Entertainment-Talent beweist Reeze regelmäßig in seinen Twitch-Streams und im wöchentlichen Podcast "Edeltalk" mit dem Content-Creator Papaplatte im Content-Netzwerk "funk". Beim Stand-Up-Wettbewerb "Comedy Clash" liefert er ab sofort pointierte Comedy-Analysen, spannende Backstage-Interviews mit Comediennes und Comedians und verbindet das Streaming-Publikum auf Twitch mit der Live-Show in Stuttgart.

Streaming- und Live-Publikum entscheiden über den Sieg

In vier Vorrunden (8. April, 6. Mai, 3. Juni und 2. September), zwei Halbfinalen (14. Oktober und 11. November) sowie einem großen Finale (9. Dezember) treten jeweils vier Comediennes und Comedians im Livestream gegeneinander an. Alle sieben Shows werden jeweils live ab 18:45 Uhr auf dem ARD Twitch-Kanal gestreamt.

Über den Sieg entscheidet das Publikum - live vor Ort in Stuttgart und online auf dem ARD Twitch-Kanal: Während hunderte Zuschauer:innen "Im Wizemann" in Stuttgart abstimmen, geben tausende weitere ihre Stimmen im Twitch-Stream ab. Moderiert werden die sieben Bühnen-Live-Shows in Stuttgart von Stand-Up-Comedian Marvin Endres, unterstützt von wechselnden Überraschungsgästen, darunter EMMVEE, Abdelkarim und Khalid Bounouar.

Der "Comedy Clash" wird vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! producing und Endgame Entertainment in der Eventlocation "Im Wizemann" in Stuttgart produziert.

