Creglingen ebnet den Weg für 100 Megawatt Solaranlagen

Wattner plant große Solarparks in Franken

Der Gemeinderat der Stadt Creglingen hat Ende April die Entwicklung von zwei Solarparks durch Wattner mit einer Gesamtleistung von rund 100 Megawatt ermöglicht. Die Freiflächenanlagen werden nach Abschluss der Planungen in den Ortsteilen Lichtel und Birkhöfe entstehen.

Creglingen ist eine der größten Flächengemeinden Baden-Württembergs und hat sich bewusst für das Konzept von Wattner entschieden, mit den geplanten Anlagen die Biodiversität zu fördern und gleichzeitig an den wirtschaftlichen Erfolgen der Erneuerbaren Energien teilzuhaben. "Wir freuen uns sehr über den Beschluss der Gemeindevertreter und über das damit in uns gesetzte Vertrauen", so Ulrich Uhlenhut, Vorstand der Wattner AG.

Beide Solarkraftwerke werden eine wichtige Rolle beim Erreichen der Klimaziele der Region spielen, indem sie lokale Unternehmen zuverlässig mit grünem Strom versorgen. Damit hilft Wattner, die CO2-Emissionen um mehr als 50.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Zum Vergleich: Die durch die Solarparks produzierte saubere Energie wird rechnerisch den Bedarf von mehr als 30.000 Haushalten decken.

Wattner ist mit mehr als 100 großen Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 500 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.

