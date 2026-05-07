DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

7. Internationale Deutsche Einzelstrecken-Meisterschaften

DLRG Spitzenathleten treffen sich in Düsseldorf

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Bad Nenndorf/Düsseldorf (ots)

Vom 15. bis 17. Mai veranstaltet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die 7. Internationalen Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften (DEM) im Rettungsschwimmen. Austragungsort für den dreitägigen Wettstreit ist wie schon vor zwei Jahren das Rheinbad Düsseldorf (Europaplatz 1, 40474 Düsseldorf). Rund 320 Einzelstarter sowie 90 Teams aus 38 Vereinen gehen bei den Titelkämpfen an den Start. Auch Athletinnen und Athleten aus Belgien, England und den Niederlanden haben sich angekündigt. "Wir freuen uns, dass wir nach der gelungenen Premiere im Jahr 2024 wieder in Düsseldorf zu Gast sind. Die Meisterschaften sind der erste Höhepunkt einer langen Rettungssportsaison, die im Dezember mit den Weltmeisterschaften in Südafrika enden wird", so die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt.

Titelverteidiger unter den Favoriten

Für das internationale Großereignis auf der südlichen Welthalbkugel wollen sich viele der Teilnehmer in Düsseldorf empfehlen. Zu den Favoriten bei den Frauen und Männern zählen unter anderem Lena Oppermann (Halle-Saale, Sachsen-Anhalt), Felix Hofmann (Kelkheim, Hessen) und Tim Brang (Bad Wünnenberg, Nordrhein-Westfalen). Alle drei gewannen bei den World Games 2025 im chinesischen Chengdu Medaillen und sicherten sich im vergangenen Jahr in Mönchengladbach jeweils deutsche Meistertitel. Mit Einzeleuropameisterin Yvonne Prehn und Anna-Fiona Volz (DLRG Nieder-Olm/Wörrstadt, Rheinland-Pfalz) gehen zwei weitere auch international erfolgreiche Athletinnen an den Start. Beide haben in Düsseldorf ebenfalls einen Titel zu verteidigen.

Mitglieder der DLRG Düsseldorf treten bei den Meisterschaften nicht an. Sie sorgen mit vielen Freiwilligen für einen reibungslosen Ablauf im Rheinbad. Ein großes Team reist aus dem benachbarten DLRG Bezirk Mönchenladbach an. Über alle drei Altersklassen sind gleich neun Sportlerinnen und Sportler qualifiziert. Mit 28 Athleten stellt die DLRG Luckenwalde (Brandenburg) die mit Abstand meisten Starter.

Drei Tage Wettkampf im Rheinbad

Ermittelt werden in Düsseldorf die Deutschen Meister in sechs Einzel- und fünf Mannschaftsdisziplinen. Die Wettbewerbe finden in den Altersklassen U17, U19 und in der offenen Klasse statt. Die Sportlerinnen und Sportler müssen jeweils Schnelligkeit, Technik und den sicheren Umgang mit Rettungsgeräten unter Beweis stellen.

An allen drei Wettkampftagen stehen ab 8:30 Uhr zunächst die Vorläufe auf dem Programm. Die Finalabschnitte beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr sowie am Sonntag um 13:30 Uhr. Nach den Entscheidungen in den Finals folgt die Siegerehrung. Weitere Informationen zu den 7. Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Düsseldorf gibt es unter www.dlrg.de/dem. Dort werden während der Veranstaltung auch alle Ergebnisse, viele Bilder und weitere Inhalte abrufbar sein.

Archivmaterial mit Bildern von den Meisterschaften 2024 in Düsseldorf sind im DLRG Medienportal verfügbar

Über den Rettungssport

Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Er entstand aus der Idee, Menschen für den Wasserrettungsdienst zu gewinnen. Gute Rettungssportler bringen wichtige Voraussetzungen für den Einsatz mit. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und der sichere Umgang mit Rettungsgeräten entscheiden über den Erfolg im Wettkampf. In der DLRG betreiben zehntausende Menschen den Rettungssport, vom Verein bis hin zu internationalen Meisterschaften.

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