DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Pressekonferenz der DLRG: Rettungsschwimmer bewahren 2025 über 1.000 Menschenleben

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Bad Nenndorf (ots)

Über 50.000 ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren im vergangenen Jahr bundesweit an den Gewässern gefordert. In zehntausenden Fällen leisteten sie Personen Hilfe. So retteten die Ehrenamtlichen auch wieder mehr als 1.000 Menschenleben.

Diese und weitere Leistungen der Organisation für Wasserrettung stehen im Mittelpunkt einer Pressekonferenz. Im Verlauf der Veranstaltung nimmt die DLRG auch die Herausforderungen der aktuellen Badesaison in den Blick und geht auf wesentliche Ursachen für Badeunfälle ein. Eine davon: das Baden und Schwimmen in strömenden Gewässern, das immer wieder zu tödlichen Unfällen führt - so jüngst erst wieder in der vergangenen Woche als eine Jugendliche in Nordrhein-Westfalen in der Erft ertrank.

Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz am

Mittwoch, den 13. Mai 2026, um 10 Uhr,

im Restaurant RIVA,

Konsul-Smidt-Straße 88, Landmark, 28217 Bremen

Das Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Einen Überblick über die Bilanz der DLRG in Bremen gibt die Vizepräsidentin des Landesverbandes, Dr. Helga Beste.

Die Veranstaltung wird gestreamt und kann online live mitverfolgt werden. Der Livestream wird zu finden sein auf dlrg.de/bilanz.

Rettungsvorführung auf der Weser

Im Anschluss an die Pressekonferenz demonstrieren Einsatzkräfte auf der Weser das Retten von einer Person auf dem Wasser. Fotografen und Kameraleute können vom Anleger aus filmen oder selbst mit ins Boot steigen. Die beteiligten DLRG Einsatzkräfte geben bei Interesse gern Auskunft über ihre ehrenamtliche Arbeit.

Wir würden uns freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Für eine bessere Planung bitten wir um Anmeldungen im Vorfeld an presse@dlrg.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

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