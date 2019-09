Hertz Autovermietung

Hertz kooperiert mit Rennsport-Profi Kai Riemer

Mit der Hertz Autovermietung live die Rennen der VLN Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring erleben

Eschborn (ots)

Im Rahmen der Partnerschaft der Hertz Autovermietung mit der Riemer Sport & Event GmbH startet Pilot Kai Riemer dieses Wochenende am Nürburgring wieder voll durch. Für das Team "Schmickler Performance" tritt er am 7. September beim 42. RCM DMV Grenzlandrennen der VLN Langstreckenmeisterschaft an - natürlich im bewährten Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport im Hertz-Design. Auftakt der Kooperation war das ADAC TOTAL 24h-Rennen Ende Juni.

Nach dem erfolgreichen Launch der "Kollektion 7 - Made in Germany" mit verschiedenen Premiumfahrzeugen der deutschen Traditionsmarken BMW, Mercedes Benz AMG und Porsche legt Hertz nach und lässt Sportwagen-Enthusiasten an den VLN-Rennen auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt teilhaben. Hertz wird in dieser Saison bei allen verbleibenden Rennen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring mit dem Hertz-Porsche 718 Cayman GT4 mit der Startnummer #917 und Pilot Riemer starten. Der "schnellste Mietwagen auf dem Ring", wie er bereits liebevoll getauft wurde, verfügt über einen 3,8-Liter-Motor mit 425 PS. Das gesamte Rennen gibt es im Live-Stream unter https://www.vln.de/de/live/ zu sehen. Wer noch näher dabei sein will: Der Live-Kanal #917 sendet onboard aus der Cockpit-Perspektive des Hertz-Porsches.

Hertz-Kunden, die das Spektakel live vor Ort miterleben möchten, haben für die kommenden VLN-Rennen die Möglichkeit, VIP-Pakete zu ergattern - inklusive Pit Walk, FAQ mit Kai Riemer und VIP-Lounge-Zugang. Für das 59. ADAC Reinoldus Langstreckenrennen am 28.September wird es eine Ticket-Verlosung über die Social-Media-Kanäle geben. Mitglieder des Gold-Plus-Rewards-Programms können für den 51. ADAC Barbarossapreis am 12. Oktober ihre gesammelten Gold-Punkte gegen eines der VIP-Pakete eintauschen.

Die VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring ist die größte Breitensportserie der Welt. Neunmal im Jahr starten durchschnittlich 170 Rennfahrzeuge auf der schönsten und anspruchsvollsten Rennstrecke weltweit. Das RCM DMV Grenzlandrennen läutet die zweite Jahreshälfte in der "Grünen Hölle" ein. Kai Riemer ist seit 1992 im Rennsport aktiv und bietet als freier Instruktor und Motorsport-Experte seine Erfahrung auch international in Coachings und Kommunikation an.

