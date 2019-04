FeWo-direkt

Erfolgsfaktor Ferienhaus: Ferienparadies für die Einen, Anlageobjekt für die Anderen

Bild-Infos

Download

Frankfurt, M. (ots)

Ob Wochenendglück oder zweites Zuhause, Geldanlage oder Renditeobjekt: Ferienhäuser liegen im Trend - und das nicht erst, seit die Deutschen ihren Urlaub am liebsten wieder im eigenen Land verbringen. Doch die Ferienhausbranche befindet sich im Wandel. Diente das Häuschen an der Nordsee oder das Apartment an der Algarve vor einigen Jahren hauptsächlich noch als persönlicher Rückzugsort und Altersruhesitz, so wird das Feriendomizil in Zeiten von Minizinsen zum Investitionsliebling. Das ergibt die "Marktstudie private Ferienimmobilien 2019" von FeWo-direkt®, ein Experte in der Online-Ferienhausvermietung, und Engel & Völkers.

Die Vermietung der Immobilie direkt nach dem Erwerb hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Stellte vor fünf Jahren knapp die Hälfte der Befragten ihre Ferienunterkunft Reisenden gleich nach dem Kauf zur Verfügung, so wuchs diese Zahl im vergangenen Jahr auf über 80 Prozent im Inland und 90 Prozent im Ausland.

"Immer länger bei stetig sinkender Eigennutzung vermieten Eigentümer ihr Ferienhaus oder ihre Ferienwohnung an Reisende - und das vor allem im Inland", erläutert Aye Helsig, Regional Director Central Europe FeWo-direkt. "2017 lag die durchschnittliche Auslastung von Ferienhäusern und -wohnungen in Deutschlands noch bei durchschnittlich 26 Wochen im Jahr. 2018 war es im Schnitt bereits eine Woche länger, was sicherlich auch auf den Supersommer des vergangenen Jahres zurückzuführen ist", so Helsig weiter.

"In Zeiten der Niedrigzinspolitik gehören Ferienimmobilien zu den attraktivsten Anlageformen. Käufer können ihr eigenes Urlaubsdomizil in der Hauptsaison privat nutzen und in der Nebensaison durch die Vermietung zusätzliche Einnahmen generieren - oder umgekehrt", sagt Kai Enders, Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG, und führt weiter aus: "Für eine gewinnbringende Vermietung sind folgende Faktoren wichtig: eine sehr gute Lage und Infrastruktur, eine erstklassige Ausstattung sowie eine konstante Tourismusnachfrage in der Ferienregion."

Fast zwei Drittel der Ferienimmobilien innerhalb Deutschlands werden ganzjährig vermietet, nur knapp 40 Prozent der Besitzer hierzulande nutzen ihr Objekt zur eigenen Erholung mit durchschnittlich sieben Wochen im Jahr. Wer eine Urlaubsimmobilie im Ausland besitzt, verbringt hier tendenziell öfter seine freien Tage, nämlich im Schnitt zehn Wochen pro Jahr. Nur knapp über ein Drittel der Ferienhäuser im Ausland können das ganze Jahr über gemietet werden.

Top-Auslastung in deutschen Ferienhausstandorten

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Auswertung der Top-Ferienimmobilienstandorte mit der höchsten Belegungsquote wieder. Die deutschen Küsten- und Gebirgsregionen liegen hier in Sachen Auslastung deutlich vor den bei deutschen Urlaubern so beliebten Mittelmeerreisezielen wie Mallorca oder die Costa Blanca. Im internationalen Vergleich waren Ferienunterkünfte im Schwarzwald mit einer durchschnittlichen Belegungsquote von 28 Wochen im Jahr Spitzenreiter, gefolgt von den deutschen Alpenregionen mit im Schnitt 27 Wochen sowie Nordsee und Nordhessen mit durchschnittlich 26 Wochen. Objekte deutscher Ferienhauseigentümer auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen, Mallorca, waren hingegen im Schnitt 20 Wochen im Jahr durch Urlaubsgäste belegt.

Die steigende Nachfrage und hohe durchschnittliche Auslastung der Urlaubsobjekte rechnet sich für die Besitzer. Im Schnitt können Eigentümer im In- und Ausland durchschnittliche Mieteinnahmen in Höhe von 12.700 Euro pro Jahr verbuchen (Inland 11.900 Euro, Ausland 13.800 Euro), das ergibt eine Nettorendite* von 3,7 Prozent (Inland 4,2 Prozent; Ausland drei Prozent). Knapp 80 Prozent der Vermieter erzielten 2018 sogar bis zu 15.000 Euro an Einkünften aus der Vermietung.

* Verhältnis von Kaufpreis und dazugehörigen Anschaffungskosten zu jährlichen Mieteinnahmen vermindert um nicht umlagefähige Betriebskosten und Rücklagen für Ersatzinvestitionen.

Über die "Marktstudie private Ferienimmobilien 2019"

Die Daten zur Marktstudie über private Ferienimmobilien werden jährlich im Rahmen einer Online-Befragung von FeWo-direkt in Kooperation mit Engel & Völkers erhoben. Die "Marktstudie private Ferienimmobilien 2019" wurde von der dwif Consulting GmbH für die beiden Unternehmen durchgeführt. Im Januar 2019 wurden dafür rund 2.300 Eigentümer von Ferienimmobilien zu Themen rund um den Kauf von Ferienhäusern und -wohnungen, die Finanzierung der entsprechenden Objekte sowie deren Nutzung als Vermietungsobjekt befragt.

Über FeWo-direkt

Die Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt, seit mehr als 20 Jahren Experte für Ferienhausurlaub, ist Teil des Netzwerks von HomeAway (www.homeaway.com), einem der führenden Unternehmen im Bereich der Online-Ferienhausvermietung. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte in 190 Ländern weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de. © 2019 HomeAway. All rights reserved. HomeAway, FeWo-direkt and the HomeAway logo are trademarks of HomeAway.

Über Engel & Völkers

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An insgesamt mehr als 800 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Verkauf und Vermietung sind die Kernkompetenzen der über 11.000 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Derzeit ist Engel & Völkers in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent. Die Grundlage des Erfolgs basiert auf intensiver Aus- und Fortbildung in einer eigenen Immobilien-Akademie sowie auf einer hohen Qualitätssicherung der systematisch aufgebauten Dienstleistung. Engel & Völkers entwickelt kontinuierlich digitale Tools und IT-Produkte, um seine Dienstleistung so effizient wie möglich zu gestalten. Dabei setzt das Unternehmen neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen für die Immobilienvermittlung. www.engelvoelkers.com

Pressekontakt:

Yvonne Bonanati, HomeAway, Tel.: +44 (0) 203 513 0748,

E-Mail: ybonanati@homeaway.com



Pressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Milena Müller-Kraus,

Tel.: + 49 (0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.de



Pressekontakt Engel & Völkers AG

Bettina Prinzessin Wittgenstein, Tel: +49 (0) 40-36 13 11 20,

E-Mail: Bettina.Wittgenstein@engelvoelkers.com, Engel & Völkers AG,

Vancouverstraße 2a, 20457 Hamburg

Original-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell