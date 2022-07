50plus Hotels Österreich

Kulinarische Veredelungswochen bei den 50plus Hotels

Straß im Straßertale (ots)

Hotels und Restaurants veredeln regionale Spezialitäten

Die Gastronomen von 50plus Hotels und GenussReisen laden zum Kennenlernen regionaler Produkte bei den erstmaligen „Kulinarischen Veredelungswochen” ein. Höhepunkt bei jedem Gastgeber in Österreichs Bundesländern ist die gastronomische Veredelung köstlicher regionaler Produktqualitäten. So werden mit Genuss Burgenland in Purbach Wein als Speisenbegleiter, im Innviertel Oberösterreichs saftige Tomaten, knackige Gurken und köstliche Paprika oder in Mühlbach am Hochkönig das Pongauer Wild in einer Menüfolge innovativ und kreativ präsentiert.

Konkrete kulinarische Erlebnisse werden bei genussvollen Sommer- und Herbsturlauben in Verbindung mit Landschaftsgenuss in Restaurants und Hotels vom Burgenland bis Vorarlberg angeboten. Österreich ist das Land der behutsamen Veredelung, wo engagierte Gastronomen typische Speisen und Getränke ihrer Region frisch und experimentierfreudig zubereiten. „Kulinarische Veredelungswochen“ gibt es in den Regionen:

Weitere Informationen und genaue Beschreibung der Kulinarischen Veredelungswochen mit Terminen und Preisen: www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/.

Original-Content von: 50plus Hotels Österreich, übermittelt durch news aktuell