Pink Lady Apfel als Hauptdarsteller in der Avantgarde-Patisserie von Hannes Radeck: auch als DIY-Desserts für zu Hause

Äpfel sind mehr als süß und sauer. Mit dem ganzen Spektrum an Aromen und Texturen von Pink Lady Äpfeln arbeitet der Gault & Millau Patissier des Jahres 2021 Hannes Radeck. Fürs Nachkochen zu Hause entwickelte er daraus drei DIY-Rezepte.

Drei neue Patisserie-Kreationen verwirklichen die Aroma-Philosophie von Hannes Radeck. Neben dem jungen Koch und Patissier selbst stellt beim Fotoshooting im Sternerestaurant Ox & Klee auch der Pink Lady Apfel sein Talent unter Beweis: Er begeistert mit seiner Aromavielfalt in drei Avantgarde-Desserts. Zu diesen anspruchsvollen Kreationen entwickelte Hannes Radeck auch DIY-Versionen. Diese ganz besonderen Desserts mit dem Aroma-Erlebnis aus der Sterneküche kann wirklich jede Familienköchin und jeder Wochenendkoch zu Hause zubereiten.

Die Aroma-Philosophie von Hannes Radeck

"Wenn ich mit Äpfeln Rezepte kreiere, suche ich nach interessanten und unerwarteten Komponenten", erklärt der 28-jährige Kölner. "Pink Lady Äpfel bieten mir eine große Vielfalt an Aromen. Sechs Aromagruppen erschmecke ich und arbeite dann damit in der Rezeptentwicklung".

"Für jede der wichtigen Aromen-Nuancen der Pink Lady Äpfel finde ich wie in einem Baukastensystem den idealen Begleiter oder Gegenspieler," sagt der weit gereiste Patissier. Mit seinem in Asien und in Australien geschärften Aromen-Gespür wählt er für jedes Apfeldessert-Rezept vier bis sechs aromatische Komponenten aus. Hannes Radeck: "Ein großes Dessert-Erlebnis erreiche ich durch das weite Aromenspektrum der Pink Lady Äpfel und durch Verbindungen mit passenden oder überraschenden Nuancen. Idealerweise verstärken die Aroma-Partner sich gegenseitig", beschreibt Hannes Radeck. "Dieses Konzept setzen wir auch bei allen anderen Gerichten im Ox & Klee um."

Warum Pink Lady?

Hannes Radeck sagt: "Der Pink Lady Apfel ist wie gemacht für das Spiel mit Aromen." Von salzig und umami über sauer bis süß kombiniert der Patissier Pink Lady Äpfel mit kontrastierenden oder harmonierenden Aromen. Jedes Dessert überrascht auch mit Texturen: Der knackige, feste Apfel kann sowohl roh als auch in Zubereitungen eingesetzt werden, da er saftig bleibt. "Ich brauche eine zuverlässige Qualität und ihr Aroma passt gut zu Fenchel, Haselnuss, Vanille, Kapuzinerkresse oder Jasmin".

Wer ist Hannes Radeck?

Der junge Star in der Welt der gehobenen Gastronomie wurde von Gault & Millau als bester Patissier des Jahres 2021 in Deutschland ausgezeichnet. Radeck verantwortet die Entwicklung besonderer Desserts für anspruchsvolle Genießer im Kölner Zwei-Sterne Restaurant Ox & Klee. Seine Mission ist es, Aromen zu inszenieren und bislang unvorstellbare Kombinationen zu schaffen. Das ist seine Yin- und Yang-Philosophie: Immer mit den Zutaten spielen, aus Chaos dann Balance schaffen und den Gästen unerwartete Geschmackserlebnisse bereiten. Jede Kreation von Hannes Radeck spielt mit einem Hauptdarsteller auf dem Teller - in den neuen Avantgarde-Rezepten und den daraus entwickelten drei DIY-Desserts ist das der Pink Lady Apfel - und interessanten Nebenrollen, die das Aroma-Thema des Protagonisten aufgreifen und hervorheben.

DIY-Rezepte

Weiße Schokolade | Kapuzinerkresse | Hafer | Pink Lady

Weiße Schokoladenmousse mit Pink Lady Apfelragout und Haferknusper kombinieren Pink Lady Äpfel mit den Aromen "Fett", "Gewürze" und "Kräuter".

Bronzefenchel | Haselnuss | Vanille | Pink Lady

Pink Lady Apfel mit Haselnusscreme-Profiterol und Bronzefenchel kombinieren Pink Lady Äpfel mit den Aromen "Kräuter" und "Gewürze".

Honig | Joghurt | Jasminblüte | Pink Lady

Pink Lady Apfelsorbet und Apfelragout mit Honig-Panna Cotta und Jasmin kombinieren Pink Lady Äpfel mit den Aromen "Blüten" und "Gewürze".

Pink Lady® ist eine eingetragene und geschützte Marke.

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 20 Jahren haben sich mehr als 3.000 Erzeuger, 84 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obst-Distributoren und 11 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com.

