Pink Lady-Äpfel aus neuer Ernte jetzt im Handel

Das Öko-Test Label "gut" gibt Verbrauchern Sicherheit bei der Auswahl ihres Apfels

Avignon / Stuttgart

Pink Lady-Äpfel aus der Ernte 2019 sind jetzt in deutschen Obstabteilungen verfügbar. Erstmals tragen die bei deutschen Kunden beliebten Äpfel neben dem Pink Lady-Sticker auch ein Label von Öko-Test. Das Testmagazin bewertete in der Ausgabe 09/2018 Pink Lady-Äpfel mit der Note "gut".

Pink Lady-Äpfel werden im November geerntet und damit viel später als andere Sorten. Denn sie brauchen mehr Zeit und Sonne für ihre Entwicklung: sieben frostfreie Monate am Baum. Die Ernte wird in mehreren Durchgängen organisiert, um nur vollreife Äpfel zu lesen. Insgesamt 700 Arbeitsstunden pro Hektar und Jahr, das sind etwa 20 Prozent mehr als bei anderen Sorten, ermöglichen einzigartige Äpfel in Farbe, Geschmack und Biss.

Die jetzt im deutschen Handel verfügbaren Pink Lady-Äpfel kommen aus Südtirol, der Emilia Romagna, aus Südfrankreich, von der Loire und aus Spanien. Alle stammen aus nachhaltigem und integriertem Anbau mit IFP-Zertifikat (Integrated Fruit Production). Die Pink Lady-Apfelgärten sind durchschnittlich zwei Hektar groß. Die meisten Erzeuger sind Familienbetriebe, die auch andere Apfel- und Obstsorten anbauen.

Non-Profit Verband 5.300 Hektar Pink Lady-Apfelgärten werden von 2.600 Obstbauern bewirtschaftet. Alle sind Mitglieder der Association Pink Lady Europe, ein Non-Profit-Verband mit Sitz bei Avignon. Zusätzlich sind auch 90 Sortier- und Packstationen, 15 Distributoren und zwölf Baumschulen gleichberechtigte und gerecht vergütete Verbandsmitglieder. Die Pink Lady-Obstbauern haben sich den Grundsätzen der GAP (Good Agricultural Practice) und dem integrierten Obstbau (IFP) verpflichtet oder sind bio-zertifiziert. Alle Verpackungsstationen sind IFS, BRC oder FSSC 22000 zertifiziert.

Pink Lady ® ist eine eingetragene und geschützte Marke.

Pink Lady im Kurzprofil: Seit mehr als 20 Jahren gehören rund 2.600 Produzenten, 90 Sortier- und Packstationen, 15 zugelassene Obstdistributoren und zwölf Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum Non-Profit-Verband Pink Lady Europe. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft ist für Obstbauern und Händler ein erfolgreiches Modell, das eine gerechte Vergütung gewährleistet. Alle Pink Lady Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und strikt kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com.

