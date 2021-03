KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song - Das Finale" erstmals aus Leipzig: Wer wird "Songwriter*in des Jahres" 2021?

Bild-Infos

Download

Erfurt/Mainz/Leipzig (ots)

Als Musikpat*innen mit dabei: Tom Gaebel, Johannes Strate, Ilse DeLange, Kayef, Topic, Milow, Mathea und Nils Landgren

Die TV-Studios des "Media City Atelier" sind am Freitag, dem 19. März Schauplatz der großen Finalshow von "Dein Song" (ZDF), die ab 19:05 Uhr bei KiKA erstmals live aus Leipzig übertragen wird.

Acht junge Songwriter*innen haben es nach 16 Doku-Folgen geschafft und fiebern im Finale ihrem großen Ziel entgegen: Wer setzt sich mit seiner Eigenkomposition durch und darf sich am Ende des Abends "Songwriter*in des Jahres" 2021 nennen? Als Preise warten die begehrte "Dein Song"-Trophäe und eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro. Moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich dürfen sich die "Dein Song"-Fans auf eine abwechslungsreiche Show freuen: Die jungen Talente präsentieren kreative Kompositionen aus verschiedenen Genres und sorgen für einen stimmungsvollen Abschluss der 13. Staffel.

Auch in diesem Jahr bekommen die Finalist*innen Unterstützung von prominenten Musikpat*innen: Mit Tom Gaebel, Johannes Strate, Ilse DeLange, Kayef, Topic, Milow, Mathea und Nils Landgren konnten namhafte Musiker*innen gewonnen werden. Mit ihrer großen Erfahrung halfen sie dabei, die Songs professionell im Tonstudio zu produzieren und für das Finale vorzubereiten.

"Das Tolle ist, dass die Kids bei 'Dein Song' bereits die Fähigkeit besitzen, eigene Songs zu schreiben. Es ist doch toll, wenn junge Menschen früh anfangen, sich auszudrücken und Lieder zu schreiben!", beschreibt Musikpate und "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate seine Zeit bei "Dein Song". Auch Sänger Tom Gaebel zeigt sich begeistert: "Bei allen anderen Formaten steht der Interpret im Vordergrund, bei 'Dein Song' ist es die Komposition. Das ist natürlich wahnsinnig spannend - und wirft endlich mal ein Licht auf die Leute, die ganz am Anfang von der Musik stehen, die wir hören!"

Die Finalist*innen mit ihren Songs und Musikpat*innen:

- Greta (11) aus Berlin und Ilse DeLange mit "Towards the Moonlight" - Fine (14) aus Braunschweig und Mathea mit "Ich will" - Lars (18) aus Göttingen und Topic mit "Perfekt sein" - Lola (16) aus Bonn und Milow mit "What if" - Leon (17) aus Schriesheim und Kayef mit "Wir schweigen" - Lion (16) aus Bielefeld und Tom Gaebel mit "Fallschirm" - Sarah (15) aus Bocholt und Johannes Strate mit "Leise Worte werden laut" - Sophie (15) aus Gehrden und Nils Landgren mit "Let me dream"

Als Showact präsentiert Vorjahres-Siegerin Emmie Lee (15) zusammen mit ihrer Musikpatin Ilira ihren letztjährigen Gewinner-Song "I´m Gonna Stay" und sorgt für einen weiteren musikalischen Höhepunkt.

Auch die "Dein Song"-Jury mit "Mia."-Frontfrau Mieze Katz, Singer-Songwriter Angelo Kelly, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und Jury-Newcomerin LOTTE wird ihre Einschätzung zu den Final-Darbietungen abgeben.

Die Entscheidung, wer "Songwriter*in des Jahres" 2021 wird, fällen aber allein die Zuschauer*innen vor den Bildschirmen: Per Telefon und online über kika.de dürfen sie während der Sendung über ihre Favoritin und ihren Favoriten abstimmen.

Alle "Dein Song"-Folgen sind jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player, sowie auf den Kinderseiten der ZDFmediathek und der ZDFtivi-App abrufbar.

Zuschauer*innen und Netzuser*innen nehmen die Neuerungen im und rund um das Programm gut an, das bislang von durchschnittlich 24,0 % der Drei- bis 13-Jährigen im TV verfolgt wurde. Allein die Musikvideos der Kandidat*innen waren mitverantwortlich für über eine halbe Million Wiedergaben am letzten Wochenende.*

Weitere Informationen und Fotos zu "Dein Song" finden Sie im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation auf kommunikation.kika.de.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Regie der Finalshow: Ladislaus Kiraly. Buch: Dieter Ochs. Verantwortliche Redakteurin für die Doku-Reihe im ZDF ist Daniela Zackl. Verantwortlich für die Finalshow sind Corinna Loos und Gordana Großmann.

*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, VideoScope 1.4, TV, Marktanteil in %, 13 Folgen "Dein Song", KiKA, 22.02.-15.03.2021, Stand: 16.03.2021. Web: hauseigenes Analysetool (AT Internet), Basis: Wiedergaben.

