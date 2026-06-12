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PEUGEOT E-208 GTi - eine neue Legende wird geboren

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Rüsselsheim am Main (ots)

Bestellstart für den neuen Elektro-Hot-Hatch

(Energieverbrauch PEUGEOT E-208 GTi: 16,0-17,2 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1))

Nach der Vorstellung des neuen PEUGEOT E-208 GTi am vergangenen Dienstag hat Alain Favey heute bei einer Pressekonferenz in Le Mans die klassenbesten Leistungswerte sowie den Bestellstart des neuen Modells bekannt gegeben.

Der von PEUGEOT Sport entwickelte neue PEUGEOT E-208 GTi bietet ein außergewöhnliches Fahrerlebnis und die beste Leistung in seinem Segment(1), darunter eine beeindruckende Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden dank eines 207 kW (281 PS) starken Elektromotors.

Der PEUGEOT E-208 GTi bietet eine wettbewerbsfähige WLTP-Reichweite von bis zu 374 km.(1)

Die Preise für den PEUGEOT E-208 GTi starten bei 44.900 Euro UVP inkl. MwSt.

Das von PEUGEOT Design entworfene Modell verkörpert sowohl das französische Charisma von PEUGEOT als auch den ikonischen GTi-Stil und verbindet Sportlichkeit mit Eleganz.

Getreu den Grundsätzen von PEUGEOT bietet der PEUGEOT E-208 GTi langanhaltenden Fahrspaß mit hochwertiger Verarbeitung und einem zuverlässigen elektrischen Fahrerlebnis, inklusive bis zu 8 Jahren Schutz mit PEUGEOT CARE (2).

Ein Jahr nach der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs hat PEUGEOT Anfang der Woche die Serienversion des PEUGEOT E-208 GTi präsentiert. Heute wurden im Rahmen einer PEUGEOT Pressekonferenz in Le Mans die beeindruckenden Leistungsdaten bekannt gegeben, die in dieser Klasse Maßstäbe setzen.

Anlässlich des 100. Jubiläums seines ersten Starts beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans gibt PEUGEOT den Bestellstart sowie den Preis seines elektrischen Hot-Hatch bekannt.

Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist stark von dem im Jahr 2025 vorgestellten Konzeptfahrzeug inspiriert, das sowohl von GTi-Fans als auch von Kundinnen und Kunden begeistert aufgenommen wurde. Aufbauend auf dem anhaltenden kommerziellen Erfolg der PEUGEOT 208 Baureihe schreibt die GTi-Version die GTi-Legende fort, die vor vier Jahrzehnten mit dem ikonischen 205 GTi begann.

Einzigartiger Fahrspaß, klassenbeste Leistung, ein sportliches und zugleich elegantes Design sowie herausragende Vielseitigkeit: Der PEUGEOT E-208 GTi führt die GTi-DNA in eine neue Ära. Als erstes vollelektrisches GTi-Modell der Marke verbindet er Fahrspaß und Effizienz mit modernster Technologie.

Mit dem in Frankreich von PEUGEOT Sport und PEUGEOT Design konzipierten und entworfenen Modell unterstreicht die Löwenmarke, dass sie das Fahrvergnügen ernster nimmt als je zuvor und ein neues Kapitel für den GTi einläutet.

Das gesamte Know-how von PEUGEOT Sport für einzigartige Fahrerlebnisse

PEUGEOT hat die technische Entwicklung des PEUGEOT E-208 GTi PEUGEOT Sport anvertraut, seiner Motorsportabteilung mit Sitz in Satory (bei Paris), die insbesondere für das WEC-Programm mit dem PEUGEOT 9X8 verantwortlich ist. Die Ingenieure, die die Hypercars von PEUGEOT entwickeln, hatten die Aufgabe, mit dieser auf Leistung ausgerichteten GTi-Version an den Erfolg des PEUGEOT E-208 anzuknüpfen.

Christophe Auriault, Projektleiter für den PEUGEOT E-208 GTi bei PEUGEOT Sport, sagte: "Von Beginn des Projekts an war klar, dass PEUGEOT Sport in die Entwicklung des PEUGEOT E-208 GTi eingebunden werden sollte. Wir verfügen über einzigartige Erfahrung und Fachkompetenz bei der Konstruktion sportlicher Fahrzeuge. Es war auch klar, dass das Ziel darin bestand, einen zu 100 Prozent elektrischen GTi zu entwickeln. Wir wollten beweisen, dass die gesamte PEUGEOT GTi-DNA auch in einem Elektroauto umgesetzt werden kann. Und das ist uns gelungen."

Klassenbeste Leistung

Aufbauend auf ihrer langjährigen Erfahrung im Motorsport haben die Ingenieure von PEUGEOT Sport den neuen PEUGEOT E-208 GTi konsequent auf Performance ausgelegt. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das mit seiner Leistungsfähigkeit neue Maßstäbe im B-Segment setzt.

Der PEUGEOT E-208 GTi ist mit dem Elektromotor M4+ ausgestattet, der 207 kW (281 PS) leistet und ein beeindruckendes Drehmoment von 345 Nm liefert. Er wird in Trémery im Osten Frankreichs produziert, einem Werk, das sich ursprünglich der Motorenfertigung gewidmet hat und sich nun im Rahmen des Joint Ventures Emotors zwischen Stellantis und Nidec Leroy Somer auf elektrische Antriebsstränge spezialisiert hat.

Die Ingenieure von PEUGEOT Sport haben den Motor umfassend optimiert, insbesondere sein elektronisches Management: Die Komponenten der Elektronikplatine und die Steuerungssoftware stammen direkt aus dem Motorsport.

Mit dem besten Leistungsgewicht in seinem Segment (5,5 kg/PS) bietet der PEUGEOT E-208 GTi eine hervorragende Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden - 0,2 Sekunden schneller als ursprünglich angekündigt. Hinzu kommen eine Beschleunigung von 0 auf 1000 m in 25,8 Sekunden und eine Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 3,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt.

Christophe Auriault erklärte: "Diese Arbeit an der elektronischen Motorsteuerung ist das Herzstück unserer Expertise. Sie greift direkt auf das im Motorsport gewonnene Know-how zurück und überträgt es von der Rennstrecke auf die Straße. Die für die Entwicklung des PEUGEOT E-208 GTi eingesetzten Technologien sind dieselben, die auch bei der Arbeit am 9X8 zum Einsatz kommen.

Konstante Leistung dank optimierter Batteriekühlung

Der PEUGEOT E-208 GTi verfügt über dieselbe Batterie mit einer Bruttokapazität von 54 kWh (51 kWh nutzbar) wie der PEUGEOT E-208, doch wurde das Managementsystem an die besonderen Anforderungen des GTi-Motors angepasst.

Die Expertise der Ingenieure von PEUGEOT Sport kam auch dem thermischen Batteriemanagement zugute. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Kühlmittelströmungsstrategie - also darauf, wann und wie viel Kühlmittel je nach Temperatur zugeführt wird. Dank dieses Kühlsystems kann die Batterie des PEUGEOT E-208 GTi ihre maximale Leistung dauerhaft und unabhängig von den Fahrbedingungen liefern.

Christophe Auriault dazu: "Eine unserer obersten Prioritäten war die Beständigkeit der Performance. Wir wollten die außergewöhnliche Leistung nicht drosseln, um die Batterie vor einer Leistungsminderung zu schützen, was bei manchen elektrischen Sportwagen der Fall ist. Wenn ein Kunde beispielsweise einen Bergpass hinauffährt, sollte er während der gesamten Fahrt im 'Sport-Modus' bleiben können. Das ist der GTi-Spirit: Die Leistung sollte konstant sein. Inspiriert vom Motorsport haben wir ein Batteriekühlungsmanagement entwickelt, das eine Leistungsbegrenzung unter anspruchsvollen Bedingungen verhindert."

Je nach Wahl der Hochleistungsreifen bietet der PEUGEOT E-208 GTi eine WLTP-Reichweite von bis zu:

374 km (1) mit Hankook Ventus S1 Evo3-Reifen (optional)

350 km (1) mit Michelin Pilot Sport 4S-Hochleistungsreifen (Serienausstattung)

Außergewöhnliche Agiltität und dynamisches Handling

Ganz im Sinne der GTi-DNA haben die Ingenieure von PEUGEOT Sport die einzigartige Kraft und Leistung des PEUGEOT E-208 GTi mit einem agilen, dynamischen Fahrverhalten kombiniert, das für intuitives Fahrvergnügen sorgt.

Das bereits hervorragende Fahrwerk des PEUGEOT E-208 wurde in zahlreichen Punkten weiterentwickelt.

Stabilität

Karosserie um 25 mm tiefergelegt

Spurweite vorne um 56 mm und hinten um 28 mm verbreitert

18-Zoll-Räder (45,7 cm) mit Reifen der Größe 215/40 R18

Reaktionsfreudigkeit

ein zusätzlicher 31-mm-Stabilisator hinten, wobei der ursprüngliche 17-mm-Stabilisator vorne beibehalten wird, optimiert die Balance und das Kurvenverhalten trotz des durch die unter dem Boden montierte Batterie verursachten niedrigen Schwerpunkts

Traktion

mechanisches Sperrdifferenzial, integriert in das Untersetzungsgetriebe, sorgt für optimale Kraftübertragung auch bei geringer Bodenhaftung

Fahrverhalten und Komfort

Spezielle Federn und exklusive Dämpfer mit hydraulischen Anschlagpuffern - eine Technologie, die PEUGEOT Sport in der WEC einsetzt

Sicherheit

355-mm-Bremsscheiben vorne mit feststehenden 4-Kolben-Bremssätteln, speziell entwickelt für optimale Kühlung und konstante Bremsleistung

rote Bremssättel mit dem PEUGEOT Sport Gütesiegel

serienmäßige PEUGEOT E-208 Hinterradbremsen: Effizienz statt Effekthascherei

Vielseitigkeit

ESP für die Sicherheit im Alltag konfiguriert, mit einem Sportmodus, der dem Fahrenden mehr Freiheit bietet, insbesondere auf der Rennstrecke

im Sportmodus ist die regenerative Bremsfunktion deaktiviert, damit sich der Fahrende ganz auf die Leistung konzentrieren kann

Christophe Auriault: "Das wichtigste Element der Fahrwerksumgestaltung liegt in der Balance zwischen vorderem und hinterem Stabilisator, insbesondere durch den Einbau des hinteren Stabilisators. Unsere Fahrer des PEUGEOT 9X8 haben den PEUGEOT E-208 GTi auf der Rennstrecke getestet und ihr Feedback lautete: 'Ändert nichts daran.'"

Französisches Charisma und elegante Sportlichkeit

Bei der Entwicklung des PEUGEOT E-208 GTi verbanden die PEUGEOT Designer die elegante Formsprache des PEUGEOT E-208 mit der zurückhaltenden Sportlichkeit der GTi-DNA.

Michaël Trouvé, Projektleiter für den PEUGEOTE-208 GTi bei PEUGEOT Design, sagte:

"Wir wollten, dass der PEUGEOT E-208 GTi sofort als Mitglied der GTi-Reihe erkennbar ist, mit einem Design, das für sich selbst spricht. Er musste diesem ikonischen Emblem würdig sein und gleichzeitig modern bleiben. Ein entscheidender Punkt war seine sportliche Straßenpräsenz. Wir haben starke visuelle Akzente gesetzt, die kraftvoll, aber nicht aufdringlich wirken - was dem PEUGEOT E-208 GTi ein besonderes Charisma verleiht, mit dem er sich in der Stadt ebenso zu Hause fühlt wie auf der Rennstrecke."

Die sportliche Weiterentwicklung des PEUGEOT E-208

Eine kompakte, dynamische Silhouette

Das raffinierte und zugleich dynamische Design des PEUGEOT E-208 bot mit seinen kraftvollen Proportionen, den kompakten Abmessungen und den kurzen Überhängen eine ideale Basis für die GTi-Version.

Kultige Lichtsignatur

Der PEUGEOT E-208 GTi verfügt über die typische Lichtsignatur mit den drei "Krallen". Vorne wird der markante Effekt der drei in den Stoßfänger integrierten leuchtenden Krallen durch den Einsatz von drei unabhängigen optischen Modulen in der Lichtfunktion der Full-LED-Scheinwerfer fortgesetzt. Am Heck verstärken die drei horizontalen Krallen, die aus drei eleganten LED-Linien bestehen, den kraftvollen Auftritt des Fahrzeugs zusätzlich.

Die GTi-DNA - und mehr

Eine selbstbewusste Haltung

Wie alle GTi der vergangenen 40 Jahre zeichnet sich auch der PEUGEOT E-208 GTi durch seine tiefergelegte Karosserie und die verbreiterte Spur aus.

Die 18-Zoll-Lochräder (45,7 cm) erinnern an die legendären "Lochräder" des 205 GTi und verbessern gleichzeitig die Bremsenkühlung.

Besondere, aber dezente Designdetails

Verbreiterte Radkästen bieten Platz für die vergrößerte Spurweite, wobei ausgestellte untere Bereiche den sportlichen Charakter unterstreichen, ohne übertrieben zu wirken.Ein Frontspoiler und ein spezifischer aerodynamischer Heckdiffusor in glänzendem Schwarz integrieren eine neue LED-Nebelschlussleuchte.

Dezente rote Akzente - das Markenzeichen des GTi

Details in GTi-Rot sind überall präsent - aber stets dezent: Kühlergrill, Scheinwerfer, PEUGEOT Emblem an der Front, Radkästen, vordere Bremssättel, 208 GTi-Embleme an der C-Säule, am Heckspoiler und im gesamten Innenraum.

Ausdrucksstarke Außenfarben

Es stehen sieben Karosseriefarben zur Auswahl, von denen einige vom PEUGEOT 205 GTi inspiriert sind:

Okenite Weiß (Serie)

Miramar Blau (Option - neue Farbe)

Perla Nera Schwarz (Option)

Artense Grau (Option)

Selenium Grau (Option)

Agueda Gelb (Option)

Elixir Rot (Sonderlackierung)

Ein eindrucksvolles Interieur, ganz im Zeichen des Fahrvergnügens

Das PEUGEOT i-Cockpit® verstärkt das außergewöhnliche Fahrerlebnis des PEUGEOT E-208 GTi und schafft so ein echtes GTi-Cockpit.

Rot und schwarz geben den Ton an

Rote Teppichböden, Fußmatten und Sicherheitsgurte - wie beim 205 GTi - sorgen sofort für eine sportliche Atmosphäre. Rote Ziernähte finden sich zudem am Armaturenbrett, an den Türverkleidungen und am kompakten Lenkrad. Die neuen Vordersitze kombinieren Designelemente beider klassischen 205-GTi-Varianten: Der zentrale rote Einsatz der Sitze nimmt historischen Bezug auf die Sitzgestaltung des 205 GTi 1.9. Die roten Mesh-Details erinnern an den 205 GTi 1.6.

Exklusive Vordersitze: sportlich und komfortabel

Die Vordersitze mit integrierten Kopfstützen bieten hervorragenden Halt und sind zugleich komfortabel.

Speziell entwickeltes Lenkrad und Lenkungskalibrierung

Kompaktes Lenkrad mit perforiertem Leder, Alcantara®-Ober- und Unterseite sowie einem roten "208 GTi"-Emblem

Lenkung für ein direkteres, dynamischeres Ansprechverhalten kalibriert

Immersive visuelle und akustische Schnittstelle

Serienmäßige digitale Anzeigen im roten Design

GTi-spezifische Leistungsanzeigen

Rote Ambientebeleuchtung (sieben weitere Farben verfügbar)

Wählbare Klangatmosphäre in Abhängigkeit von der Motordrehzahl, einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren

Qualität, Service und Treue: ein PEUGEOT E-208 GTi, gemacht für die Zukunft

Das GTi-Emblem steht seit jeher für Spitzenleistungen in Sachen Fahrdynamik, Ausstattung und Verarbeitungsqualität. Der PEUGEOT E-208 GTi führt diese Tradition fort und bietet umweltschonendes und zugleich leistungsstarkes Fahrvergnügen mit elektrischem Antrieb: ein Fahrzeug für den täglichen Einsatz, das bei Bedarf seine sportlichen Qualitäten unter Beweis stellen kann - ganz im Sinne der GTi-Philosophie.

Erstklassige Ausstattung

PEUGEOT i-Connect® Advanced

Leistungsstarkes, vernetztes TomTom®-Navigationssystem

Sprachsteuerung "OK PEUGEOT"

Drahtloses Apple CarPlayTM / Android AutoTM (3)

Hochwertige Materialien

Lenkrad und Einsätze in der Mittelkonsole aus Alcantara®

Hochwertige Sitzbezüge

Dicke, GTi-spezifische Fußmatten

Ein komplettes, elektrisches Ökosystem

Schnelles, einfaches Laden

4 Stunden und 40 Minuten an einer 7,4-kW-Wallbox (4)

20-80 Prozent in 27 Minuten an einem 100-kW-Gleichstromladegerät (4)

Funktion "80 Prozent Ladevorbehalt" für den täglichen Gebrauch

Dienstleistungen für den Alltag

Vernetzter Routenplaner zur Optimierung von Reichweite und Ladevorgang

V2L-Funktion (Vehicle to Load) zum Aufladen externer Geräte

MyPEUGEOT®-App: thermische Vorkonditionierung, Ladepläne, Navigationsplanung

Das Elektroversprechen von PEUGEOT

Wie alle 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitiert auch der PEUGEOT E-208 GTi von:

bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000 km Schutz (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE (2),

bis zu 8 Jahren bzw. 160.000 km Batterie-Schutz (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE (2),

Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz Europa bietet.

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.

(2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://ots.de/P2SZYG

(3) Kompatibilität vorausgesetzt. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

(4) Die Ladeleistung und Ladedauer werden von mehreren Faktoren beeinflusst und können unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außen- und Batterietemperatur, dem Lade- und Alterungszustand der Batterie, der Fahrzeugausstattung sowie den am Fahrzeug vorgenommenen Einstellungen variieren.

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