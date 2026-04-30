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Drive-In-Kino im Herzen von Le Mans: PEUGEOT und mk2 präsentieren "Drive-In Paradiso By PEUGEOT"

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Köln (ots)

Vom 12. bis 14. Juni 2026 präsentieren PEUGEOT und mk2 mit "Drive-In Paradiso by PEUGEOT" ein einzigartiges Open-Air-Kinoerlebnis im Herzen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans - erlebbar aus dem Inneren ikonischer PEUGEOT Fahrzeuge.

Anlässlich der Ausgabe 2026 des renommierten Langstreckenrennens schaffen PEUGEOT und mk2 ein innovatives Format an der Schnittstelle von Kino und Automobilkultur. Direkt an der Rennstrecke erwartet die Besucherinnen und Besucher ein 24-stündiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel vor der eindrucksvollen Kulisse eines der weltweit bedeutendsten Motorsport-Events.

Die Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Präsenz von PEUGEOT in Le Mans. Sie lädt dazu ein, Filme wiederzuentdecken, die die automobile Fantasie geprägt haben und wird von legendären PEUGEOT Fahrzeugen begleitet, die vor der Leinwand positioniert sind.

"Drive-In Paradiso by PEUGEOT" knüpft an die Geschichte des von mk2 gegründeten Cinéma Paradiso an. Das Open-Air-Filmfestival wurde 2013 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einem beliebten, festlichen und inklusiven Event entwickelt. Zunächst als Drive-In unter dem Glasdach des Grand Palais entstanden, fand es später an ikonischen Orten wie dem Louvre statt. Mit der Rückkehr zum Drive-In-Konzept greift Cinéma Paradiso eines seiner ursprünglichen Elemente wieder auf: Kino als Erlebnis - aus dem Auto heraus, vor einer außergewöhnlichen Kulisse.

PEUGEOT und mk2 - das Zusammentreffen zweier ikonischer französischer Marken

Die Zusammenarbeit vereint zwei renommierte französische Marken, die eine gemeinsame Leidenschaft für das Kino verbindet, und bündelt ihr Fachwissen und ihre kreativen Welten. mk2 ist bekannt für Filmproduktion und -vertrieb sowie innovative Formate, die das Kinoerlebnis weiterentwickeln und Filmvorführungen in Events verwandeln. PEUGEOT wiederum pflegt eine langjährige Beziehung zur 'siebten Kunst' - dem Kino - sowohl auf der Leinwand als auch darüber hinaus. Mit dem Engagement bekräftigt PEUGEOT seinen Anspruch, langanhaltende Präsenz bei bedeutenden Ereignissen aus der Welt des Kinos zu zeigen.

Gerade in Le Mans entfaltet diese Partnerschaft eine besondere Symbolkraft: Die 24 Stunden von Le Mans sind weit mehr als nur ein Rennen - sie transportieren Fantasie, Spannung, Dramaturgie und eine visuelle Kraft, die sie mit der Sprache des Kinos gemeinsam haben. Mit "Drive-In Paradiso by PEUGEOT" wird das Kino selbst Teil dieser Geschichte.

Valérie Candeiller, Global Communications Director bei PEUGEOT: "Mit Drive-In Paradiso by PEUGEOT wollten wir ein umfassendes kulturelles Erlebnis schaffen, das der symbolischen Kraft der 24 Stunden von Le Mans gerecht wird. Die Verbindung von Kino und Automobil an diesem geschichtsträchtigen Ort unterstreicht unseren Anspruch, Sport, Kultur und Emotionen zu vereinen und dem Publikum gemeinsame Momente zu ermöglichen, die ebenso unerwartet wie unvergesslich sind."

Elisha Karmitz, CEO der mk2-Gruppe: "Seit der Gründung des Cinéma Paradiso Festivals streben wir danach, Kino über seine traditionellen Grenzen hinaus erlebbar zu machen, als Momente des Gemeinsamen, des Feierns und der kollektiven Erinnerung. Dank der Partnerschaft mit PEUGEOT für "Drive-In Paradiso by PEUGEOT" im Herzen der 24 Stunden von Le Mans knüpfen wir an den Geist des Drive-Ins an - und das an einem Ort, der bereits über eine außergewöhnliche Erzähl- und Vorstellungskraft verfügt, gemeinsam mit einem bedeutenden Akteur der Automobilwelt, dessen Fahrzeuge die Geschichte des Kinos geprägt haben."

Filme erleben - hinterm Steuer legendärer Fahrzeuge

An drei Tagen hat das Publikum die Möglichkeit, eine Auswahl an Kultfilmen rund um Straße, Geschwindigkeit und Automobilkultur zu erleben - eingebettet in ein Setting, das gezielt den Dialog zwischen Kino und Automobil inszeniert:

Freitag, 12. Juni:

Taxi (Gérard Pirès, 1998, mit Samy Naceri, Frédéric Diefenthal und Marion Cotillard)

Der weiße PEUGEOT 406 ist hier weit mehr als nur ein Fahrzeug - er wurde zu einer wahren Ikone des Kinos und festigte damit den Platz von PEUGEOT in der kollektiven Vorstellung.

Vorführung um 19:00 Uhr

Originalfassung mit englischen Untertiteln

Rush - Alles für den Sieg (Ron Howard, 2013, mit Chris Hemsworth, Daniel Brühl und Olivia Wilde):

Ein Film, der auf intensive Weise die Rivalität, die Risikobereitschaft und die dramaturgische Kraft des Motorsports auf die Leinwand bringt.

Vorführung um 21:30 Uhr

Originalfassung mit französischen Untertiteln

Samstag, 13. Juni:

OSS 117: Der Spion, der sich liebte (Michel Hazanavicius, 2006, mit Jean Dujardin, Bérénice Bejo und Aure Atika):

Der Film ist für seinen unverwechselbaren Stil, seine Inszenierung und seine gewisse französische Eleganz bekannt - bei dem auch das Automobil zum Erzählvergnügen beiträgt.

Vorführung um 19:00 Uhr

Originalfassung mit englischen Untertiteln

Le Mans 66 - Gegen jede Chance (James Mangold, 2019, mit Matt Damon und Christian Bale):

Der Film spielt im Zentrum der 24 Stunden von Le Mans und tritt in unmittelbaren Dialog mit der Geschichte, der Legende und der Dramaturgie dieses besonderen Ortes.

Vorführung um 21:30 Uhr

Originalfassung mit französischen Untertiteln

Gran Turismo (Neill Blomkamp, 2023, mit Archie Madekwe, David Harbour und Orlando Bloom):

Für die eindrucksvolle Darstellung des Übergangs von Fantasie zur Realität - wenn der Traum von Geschwindigkeit zu einer gelebten Erfahrung wird.

Vorführung um 00:30 Uhr

Originalfassung mit französischen Untertiteln

Sonntag, 14. Juni:

Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum (David Soren, 2013, mit den Stimmen von Ryan Reynolds, Paul Giamatti und Michael Peña):

Der Film stellt eine verpielte, familienfreundliche und besonders zugängliche Hommage an Geschwindigkeit, Energie und die Freude an Bewegung dar.

Vorführung um 9:30 Uhr

Französische Fassung mit englischen Untertiteln

Fast & Furious (Rob Cohen, 2001, mit Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez und Jordana Brewster):

In dem Film spielt das Automobil eine zentrale Rolle als Objekt der Faszination, des Spektakel und der Popkultur.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des ersten Films

Vorführung um 12:00 Uhr

Originalfassung mit französischen Untertiteln

Einige Fahrzeuge verleihen dem Erlebnis eine ganz besondere Note: Manche Zuschauer können beispielsweise "Taxi" aus dem Inneren des weißen PEUGEOT 406 verfolgen, der in "Taxi 2" zum Einsatz kam. Weitere Plätze bieten seltene und ikonische Modelle aus dem PEUGEOT Adventure Museum sowie aus historischen Sammlungen, darunter ein grüner PEUGEOT 204 Berline L'Aventure, ein 504 Freizeit-Pickup von Heuliez oder eine PEUGEOT 604 Ti Limousine. Die Fahrzeuge sind damit nicht länger nur Teil der Filmgeschichte, sondern werden selbst zum Schauplatz des Erlebnisses.

Eine kostenlose Veranstaltung - Anmeldung erforderlich

Wie andere Ausgaben von Cinéma Paradiso ist auch das Drive-In Paradiso by PEUGEOT kostenlos. Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung und über ein Losverfahren, womit der Anspruch des Festivals auf Zugänglichkeit und Offenheit unterstrichen wird. Anmeldungen sind bis zum 13. Mai 2026 über die Website mk2-festivalparadiso.com möglich. Die Verlosung gewährt Zugang zu einer Drive-In Paradiso-Vorführung für zwei Personen, einschließlich Eintritt zur Rennstrecke der 24 Stunden von Le Mans.

Für alle, die bei der ersten Ziehung nicht berücksichtigt werden, bieten PEUGEOT und mk2 Ende Mai zusätzliche Gewinnchancen über Social Media - und damit eine weitere Gelegenheit, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden.

Über PEUGEOT

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken - von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* - ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist "serious about pleasure". Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie - auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://ots.de/HLSvdh

Über mk2

Die 1974 gegründete mk2 ist eine der führenden unabhängigen Kinogruppen in Europa. Seit fünfzig Jahren hat die Gruppe ein integriertes Modell entwickelt, das alle Aspekte der Filmindustrie vereint: Produktion, Vertrieb, internationale Vermarktung, Kinobetrieb, Gastronomie, Medien und kulturelle Erlebnisse. Von Filmen bis hin zu Kinos setzt sich mk2 für eine andere Vision des Kinos ein: anspruchsvoll, offen und stark auf das Publikum ausgerichtet. Angetrieben von drei Kernwerten - Kuration, Vielfalt und Vermittlung - erstreckt sich dieses Bestreben auf die Förderung von Werken durch einen einzigartigen Katalog von über 1.000 Filmen, das Programmangebot ihrer Kinos, die jährlich mehr als 7 Millionen Zuschauer begrüßen, sowie die Entwicklung zeitgenössischer Kulturformate, die das Kinoerlebnis erweitern.

Über mk2 agency

mk2 agency ist die Kreativagentur der mk2-Gruppe. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem starken filmischen Ökosystem unterstützt mk2 agency Marken, Institutionen und Verleiher bei der Entwicklung kultureller Strategien, die Aufmerksamkeit, Engagement und langfristige Wirkung erzeugen. Die Agentur strukturiert ihr Angebot um drei zentrale Säulen: Erlebnisse, Medien und Inhalte. Seit 2013 konzipiert und produziert die mk2 agency das Cinéma Paradiso Festival, zunächst unter dem Gewölbe des Grand Palais in den Jahren 2013 und 2015, gefolgt von sechs Ausgaben seit 2019 im Cour Carrée des Louvre-Museums.

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