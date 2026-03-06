Peugeot Deutschland GmbH

Ab sofort bestellbar: Der neue PEUGEOT 408

Rüsselsheim am Main (ots)

PEUGEOT öffnet die Bestellsysteme für den neuen PEUGEOT 408. Mit seinem raffinierten Design, seinem komfortablen Interieur und einer umfangreichen Ausstattung setzt die Löwenmarke ein klares Statement im C-Segment. Der PEUGEOT E-408 (Energieverbrauch: 14,7 - 15 kWh Strom/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)) ist in der Version ALLURE ab Listenpreis 46.300 Euro UVP inkl. MwSt. erhältlich. Neue EV-spezifische Funktionen wie Batterievorkonditionierung und Vehicle To Load (V2L) sorgen für ein vernetztes Erlebnis.

Mit dem neuen PEUGEOT 408 setzt PEUGEOT sein Engagement im C-Segment konsequent fort. Als erstes Modell der Löwenmarke trägt es einen beleuchteten "PEUGEOT" Schriftzug an Front und Heck, ergänzt durch die hochwertige Lichtsignatur mit den charakteristischen schrägen LED-Krallen. Kühlergrill und Stoßstange wurden überarbeitet und mit einer 3D-Formgebung versehen, deren trapezförmige Unterkante die Präsenz des Modells auf der Straße erhöht. Glänzende und matt schwarze Elemente schaffen einen eleganten Effekt.

Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch die exklusive neue Karosseriefarbe Flare Green. Der Farbton entfaltet je nach Lichteinfall spektakuläre Farbnuancen - in der Sonne wirkt er leuchtend gelb, im Schatten tiefgrün - und betont so die vielfältige Oberflächenstruktur des Modells. Darüber hinaus ist der PEUGEOT 408 in den Farben Okenite Weiß, Perla Nera Schwarz, Selenium Grau und in der Sonderlackierung Elixir Rot erhältlich.

Ausstattung und vernetzte Dienste

Der PEUGEOT 408 verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, die auf Komfort und Leistung ausgerichtet ist. Es stehen vier Ausstattungsvarianten zur Verfügung: ALLURE, ALLURE BUSINESS, GT und GT EXCLUSIVE.

Zur Ausstattung gehören unter anderem:

PEUGEOT i-Cockpit® mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm)

fünf individuell konfigurierbare i-Toggles

FOCAL® Premium HiFi-System mit 10 patentierten Hightech-Lautsprechern

Scheinwerfer mit der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie (ab Ausstattungslinie GT)

Die Ausstattungsvariante ALLURE ist serienmäßig mit PEUGEOT i-Connect® ausgestattet, das drahtloses Apple CarPlay(TM)(2) und Android Auto(TM)(2) sowie umfassende Konnektivität mit dem PEUGEOT CONNECT ONE-Paket(3) bietet. Darin enthalten sind Sicherheits- und Komfortfunktionen, darunter Fahrzeugstatusbenachrichtigungen, Serviceerinnerungen und Fernfunktionen über die MyPEUGEOT® App. Kundinnen und Kunden können darüber hinaus das CONNECT PLUS-Paket(4) nutzen, das einen Trip Planner (Reiseplaner) und erweiterte Fernbefehle umfasst.

Die Ausstattungsvarianten ALLURE BUSINESS, GT und GT EXCLUSIVE verfügen über PEUGEOT i-Connect® Advanced mit unter anderem TomTom® Connected Navigation, der künstlichen Intelligenz ChatGPT sowie der Ortung des Fahrzeugs und weitere Fahrerassistenzsysteme und Komfort wie für ALLURE BUSINESS u.a. die Rückfahrkamera mit 360 Grad Umgebungsansicht und der Ausparkassistent Rear Cross Traffic, für GT u.a. den automatischen Geschwindigkeitsregler mit STOP&GO-Funktion, Einparkhilfe vorn akustisch und visuell und für GT EXCLUSIVE das Luftqualitätssystem "Clean Cabin".

Eine breite Palette an Motorisierungen

Elektromotor 157 kW (213 PS): Der Elektromotor bringt ein großzügiges Drehmoment von 343 Nm auf die Straße. Verbesserungen an der Aerodynamik sorgen für einen niedrigen Stromverbrauch von 14,7 - 15 kWh/100 km(1) nach WLTP. Das Bordladegerät des PEUGEOT E-408 unterstützt bis zu 120 kW und ermöglicht eine Aufladung der Batterie von 20 Prozent auf 80 Prozent in nur etwa 30 Minuten. In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten Bereich i. d. R. auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig) sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich.

Plug-In Hybrid 240 e-DSC7 mit 177 kW (240 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 12,9 - 13,2 kWh Strom/100 km plus 2,6 - 2,9 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 56 - 60 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,0 - 6,2 l/100km; CO2-Klasse: E.(1)): Der Antriebsstrang wurde exklusiv für den neuen PEUGEOT 408 entwickelt und kombiniert einen 132 kW (180 PS) starken Benzinmotor mit einem 92 kW starken Elektromotor und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC7.

1.2 l HYBRID 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch 5,0 - 5,1 l/100 km; CO2-Emission 114 - 116 g/km; CO2-Klasse: D.(1)): Der Antriebsstrang kombiniert einen 145 PS (107 kW) starken Benzinmotor mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit Elektrifizierung. Die Batterie lädt sich während der Fahrt automatisch auf und sorgt für zusätzliches Drehmoment für eine dynamische Beschleunigung

Ein rundum optimiertes elektrisches Erlebnis

In Verbindung mit dem Elektromotor PEUGEOT E-408 sind weitere Dienste verfügbar, die das elektrische Fahren vereinfachen und zur Langlebigkeit des Modells beitragen:

Die Funktion "80 Prozent Ladevorbehalt" stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen ist.

Die Batterievorkonditionierung bringt die Batterie vor dem Laden auf die ideale Temperatur und kann die Ladeeffizienz steigern, insbesondere bei kalten Temperaturen.

Mit der V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) können externe elektrische Geräte über die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden, zum Beispiel zum Laden eines E-Bikes oder zum Betreiben einer Taschenlampe - das E-Fahrzeug verwandelt sich in eine mobile Steckdose, die zu Hause und von unterwegs verfügbar ist. Der notwendige Adapter ist im Zubehör erhältlich.

Ein besonderer Schutz

Wie alle Elektrofahrzeuge von PEUGEOT - sowohl Pkw als auch leichte Nutzfahrzeuge - profitiert auch der neue PEUGEOT 408 vom Programm PEUGEOT CARE(5), das den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(5)

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

(2) Kompatibilität vorausgesetzt. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

(3) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darüber, dass sich die im PEUGEOT Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services für Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu gewährleisten. Diese Änderungen können das Hinzufügen, Aktualisieren oder Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden wird empfohlen, regelmäßig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal für PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Änderungen erfolgt eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice über die bekannten Kanäle zur Verfügung.

(4) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden. I. V. mit Elektromotoren sind die Funktionen e-Remote Control und e-Routes by Free2move Charge mit Connect ONE für 10 Jahre im Fahrzeugpreis inbegriffen [auch ohne Navigationssystem i. V. m. der PEUGEOT Connect Box enthalten]. Alle Informationen zu den Connected Services finden Sie unter https://services-store.peugeot.de

(5) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://ots.de/dCqu3J

