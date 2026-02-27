Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT 208 und 2008: Ab sofort mit neuem TURBO Benzinmotor bestellbar

Zum neuen Modelljahr erweitert PEUGEOT das Antriebsportfolio des PEUGEOT 208 und PEUGEOT 2008 um eine neue, besonders effiziente Benzinmotorisierung. Ab sofort ist der neue TURBO 100 Benzinmotor (Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 208: 5,1 l/100 km; CO2-Emission: 116 g/km; CO2-Klasse: D.(1); Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 2008: 5,7 l/100 km; CO2-Emission: 129 - 130 g/km; CO2-Klasse: D.(1)) bestellbar, der mit umfassenden technischen Optimierungen aufwartet.

Im Mittelpunkt steht eine konsequente Weiterentwicklung des bewährten Antriebskonzepts mit Fokus auf Effizienz und Langlebigkeit. Der neue TURBO 100 erfüllt die Abgasnorm Euro 6e-bis und setzt auf das moderne Miller-Cycle-Verbrennungsprinzip. Dieses sorgt durch optimierte Steuerzeiten für eine verbesserte Effizienz und trägt zur Reduzierung von Verbrauch und Emissionen bei. Der neue TURBO 100 ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert.

Der neue Motor profitiert von zahlreichen technischen Verbesserungen, die zudem die Robustheit und das Gesamtfahrverhalten der Modelle steigern:

Wechsel von Zahnriemen zu einer wartungsarmen Steuerkette

Überarbeiteter Zylinderkopf und neue Kolben

Optimiertes Ansaugsystem und angepasste Drosselklappe

Verbessertes Design der Vakuumpumpe

Weiterentwickeltes Thermomanagement

Überarbeitetes Tankentlüftungssystem

Der TURBO Benzinmotor ergänzt die vielfältige Auswahl an Antriebsarten bei den PEUGEOT Modellen 208 und 2008, die weiterhin mit Elektro- und HYBRID-Motorisierung erhältlich sind.

PEUGEOT 208 TURBO 100 STYLE mit 74 kW (100 PS) (Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100 km; CO2-Emission: 116 g/km; CO2-Klasse: D.(1)): ab 24.480 Euro UVP inkl. MwSt.

(Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100 km; CO2-Emission: 116 g/km; CO2-Klasse: D.(1)): ab 24.480 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT E-208 Elektromotor 136 STYLE mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch 15,4 - 15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 36.675 Euro UVP inkl. MwSt.

(Energieverbrauch 15,4 - 15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 36.675 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT E-208 Elektromotor 156 STYLE mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 14,1 - 14,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 37.675 Euro UVP inkl. MwSt.

(Energieverbrauch 14,1 - 14,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 37.675 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT 208 HYBRID 110 e-DSC6 STYLE mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 27.365 Euro UVP inkl. MwSt.

(Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 27.365 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT 208 HYBRID 145 e-DSC6 ALLURE mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 30.665 Euro UVP inkl. MwSt.

(Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 30.665 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT 2008 TURBO 100 STYLE mit 74 kW (100 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km; CO2-Emission: 129 - 130 g/km; CO2-Klasse: D.(1)): ab 28.890 Euro UVP inkl. MwSt.

(Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km; CO2-Emission: 129 - 130 g/km; CO2-Klasse: D.(1)): ab 28.890 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT E-2008 Elektromotor 156 STYLE mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 15,3-15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 40.700 Euro UVP inkl. MwSt.

(Energieverbrauch 15,3-15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): ab 40.700 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT 2008 HYBRID 110 e-DSC6 STYLE mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100 km; CO2-Emission 111-112 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 32.160 Euro UVP inkl. MwSt.

(Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100 km; CO2-Emission 111-112 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 32.160 Euro UVP inkl. MwSt. PEUGEOT 2008 HYBRID 145 e-DSC6 STYLE mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,9-5,0 l/100 km; CO2-Emission 110-113 g/km; CO2-Klasse: C.(1)): ab 33.660 Euro UVP inkl. MwSt.

Mit dem Modelljahreswechsel geht zudem eine wichtige Neuerung einher, die die Assistenzsysteme betrifft: Die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver Monitoring Kamera ist nun in beiden Modellen serienmäßig enthalten. Das System überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrenden, wodurch das Sicherheitsniveau im Alltag erhöht wird. Damit erfüllen der PEUGEOT 208 und der PEUGEOT 2008 bereits jetzt die von der Europäischen Union vorgeschriebene General Safety Regulation 2 (GSRV2.2), die für Neuzulassungen ab 1. Juli 2026 verpflichtend ist.

Mit der Bestellöffnung des neuen TURBO 100 Benzinmotors unterstreicht PEUGEOT seinen Anspruch, effiziente und zugleich zukunftssichere Antriebe mit modernster Sicherheitsausstattung zu kombinieren. Die Produktion des neuen Modelljahres startet im März 2026.

Weitere Informationen zu Preisen und Ausstattungen sind ab sofort bei den PEUGEOT Partnern sowie online erhältlich: https://www.peugeot.de/

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

