"Angststillstand": Richard David Precht warnt - wie Cancel Culture den Diskurs verengt und den Rechtspopulismus stärkt

Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht war zu Gast im Podcast "DUP Business Talk". Im Gespräch mit Fanny Rosenberg erläutert er sein neues Buch "Angststillstand" und beschreibt ein gesellschaftliches Klima aus vorauseilendem Gehorsam und Empörungskultur, das offene Debatten erstickt und so Rechtspopulisten stärkt.

Cancel Culture erzeugt Trotz - und öffnet Populisten Türen

Die beschriebene Dynamik, erklärt Precht im DUP Business Talk, reiche tief in Institutionen: Verlage, Redaktionen, Museen und Fördergremien kalkulieren Empörung präventiv ein und glätten jede Zumutung. "Was wir gerade erleben, treibt uns in den Rechtspopulismus", sagt Precht. "Nicht das Gesetz knebelt - die Angst vor Empörung."

Wer abweichende Stimmen ausgrenzt, produziere Trotz. Die politische Mitte passe sich dem Zeitgeist an und verwalte Stimmungen, statt Maßstäbe zu setzen. Populisten, so Precht, versprächen Tabubruch und profitierten vom Überdruss an moralisierter Kommunikation.

Mut als Führungsaufgabe: Verantwortung von Intendanzen, Chefredaktionen und Verlagen

Die entscheidende Stellschraube liegt für Precht in der Führung. Intendant:innen, Chefredaktionen, Verlage, Museumsleitungen und Kulturpolitik müssten den Mut zur Zumutung neu verankern, fordert Precht im Podcast: "Wir brauchen Chefs und Chefinnen, die sagen: 'Riskier was - ich stehe hinter dir.'"

Moralische Sensibilität sei ein Fortschritt, so Precht. Ohne Belastbarkeit kippe sie jedoch in Hysterie. "Demokratie hält Streit aus. Sie braucht ihn sogar." Wer heute ächtet, bereite den Autoritären von morgen den Weg.

Über Richard David Precht

Philosoph und Publizist. Sein Buch "Angststillstand" zeigt, wie Sensibilität ohne Belastbarkeit in Selbstzensur kippt - und wie offene Debatten zurückgewonnen werden.

Über DUP UNTERNEHMER

Die Dialogplattform für Entscheider:innen - Interviews, Podcasts und Reports zu Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft.

