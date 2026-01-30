Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT wird offizieller Partner der BAFTA

Rüsselsheim am Main (ots)

Die Marke PEUGEOT baut ihr Engagement in der Welt des Kinos weiter aus. Als Partner des Alpe d'Huez Comedy Film Festivals in Frankreich und exklusiver Partner der renommierten französischen Produktionsfirma Pathé ist PEUGEOT stolz darauf, seine neue langfristige Partnerschaft mit der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) bekannt zu geben. Damit wird PEUGEOT offizieller Fahrzeugpartner der weltweit führenden unabhängigen Kunststiftung und unterstützt deren renommierte Film-, Spiele- und Fernsehpreise.

Die Partnerschaft vereint zwei ikonische Marken, die durch ihr gemeinsames Bekenntnis zu Kreativität, Fortschritt und inspirierende Erlebnisse verbunden sind. Basierend auf dem Markenversprechen von PEUGEOT "Serious About Pleasure" zelebriert die Zusammenarbeit die Kraft von Design, Detailtreue und Innovation, sei es auf der Leinwand oder hinter dem Steuer.

Im Rahmen der langfristigen Partnerschaft wird PEUGEOT jedes Jahr eine zentrale Rolle bei einer Vielzahl renommierter Veranstaltungen der BAFTA spielen, darunter die legendären EE BAFTA Film Awards, die BAFTA Television Awards mit P&O Cruises, die BAFTA Games Awards, die BAFTA TV Craft Awards, die BAFTA Cymru Awards und die BAFTA Scotland Awards.

Bei den EE BAFTA Film Awards wird PEUGEOT erstklassige Erlebnisse mit Unterstützung seiner SUV-Modelle PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 sowie weiterer Modelle aus der PEUGEOT Produktpalette bieten und gleichzeitig über sein Vertriebsnetz und Erlebnisaktivitäten weitere Möglichkeiten schaffen.

Die Partnerschaft von PEUGEOT mit der BAFTA ist das jüngste Beispiel für das Engagement der Marke im Bereich Film und Kino. Mit einer Identität, die auf Innovation, Eleganz und einem außergewöhnlichen Erbe basiert, hat PEUGEOT die "siebte Kunst" als neues Ausdrucksmittel gewählt. Spaß ist ein zentraler Wert für PEUGEOT, sowohl hinter dem Steuer als auch während der gesamten Zeit als Besitzerin oder Besitzer eines Fahrzeugs, und das Kino bietet die perfekte Gelegenheit, Kundinnen und Kunden einzigartige und inspirierende Erlebnisse zu bieten.

Die neue Partnerschaft knüpft an bereits bestehende Kooperationen in Großbritannien mit Showcase Cinema an, um Familien näher an die Filme heranzuführen, die sie lieben.

Nicola Dobson, Geschäftsführerin von PEUGEOT UK, sagte: "Die BAFTA steht für das Beste in Sachen Storytelling, Handwerkskunst und kreativer Exzellenz, und PEUGEOT freut sich sehr über die Partnerschaft mit einer Marke, die unser Engagement teilt, vielen Menschen Freude zu bereiten. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Freude an großartigen Geschichten, herausragendem Design und bedeutendem Fortschritt zu feiern. PEUGEOT ist eine moderne Marke, die es mit dem Erlebnis, das sie bietet, ernst meint."

PEUGEOT verspricht, Fahrerlebnisse zu schaffen, die die Sinne ansprechen und in jedem Moment Freude bereiten, und festigt damit seine Position als Marke, die Wert auf Emotionen, Innovation und kreative Exzellenz legt. Der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 sind Teil der breitesten EV-Palette aller europäischen Mainstream-Marken mit neun Pkw und drei Transportern.

Anthony Cole-Johnson, Executive Director of Commercial BAFTA, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über diese dreijährige Partnerschaft mit PEUGEOT, die auf unserem gemeinsamen Engagement basiert, bedeutende Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu unternehmen und Spitzenleistungen zu fördern. Mit der Unterstützung der Marke PEUGEOT bei unseren gesamten Award-Aktivitäten und dem Zugang zu ihrer hochmodernen neuen Flotte können wir unsere Umweltbilanz und gleichzeitig das Award-Erlebnis verbessern - die Nominierten können stilvoll anreisen, um außergewöhnliche Talente aus der gesamten Film- und Fernsehbranche zu feiern."

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell