ADAC Stauprognose: 30. April bis 4. Mai 2025

Staugefahr zum Monatswechsel

Hohes Verkehrsaufkommen rund um den 1. Mai

München

Autofahrer müssen sich zum Monatswechsel auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Rund um den Maifeiertag (1. Mai) rechnet der ADAC mit hoher Staugefahr auf den deutschen Autobahnen. Besonders betroffen sind der Mittwochnachmittag (30. April) und der Sonntagnachmittag (4. Mai), wenn viele Kurzurlauber und Ausflügler unterwegs sind.

Rund um die über 1.000 gemeldeten Baustellen auf deutschen Autobahnen ist mit zusätzlichen Verzögerungen zu rechnen. Besonders betroffen sind die Strecken in Richtung Alpen, Nord- und Ostsee sowie wichtige Ballungsraumautobahnen wie die A1, A3, A7 und A8. Auch innerstädtische Verkehrsbehinderungen durch Maifeiern und Demonstrationen sind möglich. In Frankfurt kommt es rund um den Radklassiker "Eschborn-Frankfurt" bereits ab dem 30. April zu Verkehrsbehinderungen.

Strecken mit erhöhtem Staurisiko:

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Magdeburg - Hannover

A3 Frankfurt - Köln, Nürnberg - Würzburg und Linz - Passau

A4 Görlitz - Dresden - Chemnitz

A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) - Dreieck Spreeau

A24 Hamburg - Schwerin und Wittstock/Dosse - Berliner Ring

A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A81 Heilbronn - Stuttgart

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A94 München - Passau

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Am 1. Mai gilt bundesweit ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen zwischen 0 und 22 Uhr. Ähnliche Regelungen gelten auch in anderen europäischen Ländern, was den Verkehr an den Grenzen entlasten könnte.

Auch im Ausland ist rund um den 1. Mai mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Österreich, der Schweiz und Italien sind vor allem die Zufahrtsstraßen zu beliebten Ausflugszielen staugefährdet. Auf der Brenner- und Tauernautobahn sorgen Baustellen für Engpässe. Zudem kann es an wichtigen Grenzübergängen wie Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) aufgrund von Grenzkontrollen zu Wartezeiten kommen.

Reisende Richtung Niederlande sollten längere Fahrzeiten einplanen, insbesondere in der Region Lisse, wo die Blumenschau "Keukenhof" zahlreiche Besucher anzieht.

Wichtiger Hinweis: Bei stockendem Verkehr sollten Autofahrer frühzeitig eine Rettungsgasse bilden - zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen. Wer keine Rettungsgasse bildet oder sie verbotswidrig nutzt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

