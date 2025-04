Sicher das Fahrrad transportieren / ADAC testet Fahrradträger für die Anhängerkupplung / Gute Qualität, aber große Unterschiede bei Handhabung und Preis

ADAC

Fahrradfahren boomt - und damit wird auch der Bedarf an sicheren und praktischen Transportlösungen fürs Auto größer. Der ADAC hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Automobilclub TCS 13 Fahrradträger für die Anhängerkupplung getestet. Dabei zeigt sich, dass die Qualität insgesamt erfreulich hoch ist, doch vor allem bei der Handhabung trennt sich die Spreu vom Weizen.

Besonders positiv: Keiner der getesteten Träger verursachte in den dynamischen Fahrversuchen bei 90 km/h Schäden am Testfahrzeug. Selbst bei plötzlichen Ausweichmanövern mit voller Beladung blieben alle Systeme stabil. Bei der Sicherheit gibt es also kaum Grund zur Sorge. Hier konnten die Experten von ADAC und TCS im Vergleich zu Tests aus den letzten Jahren einen Fortschritt ausmachen.

Testsieger ist der Uebler I21 mit der Note 1,5 und damit einem sehr guten Ergebnis. Danach folgen zehn Modelle mit "gut". Der günstigste Träger, der Fischer ProlineEvo 2 für rund 280 Euro, erhält immerhin ein "befriedigend", genauso wie der Natares 2 von Menabo. Ein erfreuliches Fazit: Gute Fahrradträger müssen nicht teuer sein. Die besten Produkte im Test kosten zwischen 400 und 700 Euro - und auch günstiger gibt es noch brauchbare Alternativen, wie das Modell von Bullwing für knapp über 300 Euro.

Die größten Unterschiede offenbarte der Test im Bereich Handhabung. Hier überzeugten vor allem die Modelle von Norauto, Uebler, XLC und Thule. Weniger überzeugend waren die Träger von Fischer und Menabo. Beide sind bei der Erstmontage aufwändig, relativ unhandlich bei der Montage auf die Anhängerkupplung und nicht so einfach zu falten wie die Konkurrenten. Andere Modelle dagegen sind direkt einsatzbereit. Das Fix4Bike-System - zwar außer Konkurrenz getestet - zeigt, wie einfach und sicher eine fehlerfreie Montage sein kann. Träger mit Hebelmontage dagegen erfordern oft Fingerspitzengefühl und Kraft und bergen ein Fehlbedienungsrisiko.

