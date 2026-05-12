Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT Ocean Trophy 2026: Gemeinsam für saubere Meere und Umweltbewusstsein im Alltag

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim am Main (ots)

Segeln für den guten Zweck: Die PEUGEOT Ocean Trophy 2026 verbindet auch in diesem Jahr sportlichen Wettbewerb mit einem klaren Engagement für den Schutz der Meere. Gemeinsam mit rund 20 Schauspielerinnen und Schauspielern ist PEUGEOT seit dem 9. Mai in der Ägäis unterwegs, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und konkrete Umweltaktionen vor Ort umzusetzen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Regatta stehen erneut der Erhalt der Meere sowie ein bewussterer Umgang mit Ressourcen im Alltag. So sammeln die Teilnehmenden Plastikmüll an Küstenabschnitten und sieben Mikroplastik aus dem Meer. Gleichzeitig soll die Aktion dazu anregen, alltägliche Gewohnheiten zu hinterfragen und Müll bereits im Alltag gezielt zu vermeiden.

Die Segelteams sind am Samstag im griechischen Lavrion gestartet und segeln noch bis zum 16. Mai durch den Saronischen Golf. Die Route führt entlang malerischer Orte wie Hydra, Ermioni und Poros, bevor die Teams wieder in Lavrion eintreffen.

Begleitet wird die Regatta von elektrifizierten Modellen von PEUGEOT, die für Fahrten über Land bereitstehen. Im Fokus stehen in diesem Jahr insbesondere der PEUGEOT 5008 sowie der PEUGEOT Expert mit Doppelkabine.

Auch dieses Jahr geht wieder eine hochkarätige Besatzung an den Start. Mit dabei sind unter anderem Paula Schramm, Christoph M. Ohrt und Wotan Wilke Möhring.

Das Engagement von PEUGEOT rund um die Ocean Trophy wurde bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet: Die Initiative erhielt den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025.

Die PEUGEOT Ocean Trophy wird gemeinsam mit dem Partner Marinepool realisiert. Marinepool zählt zu den führenden Marken für funktionale Segelbekleidung, Sicherheitsausrüstung und maritime Fashion. Für die Regatta stattet Marinepool die Teams mit innovativer TecFashion aus - leistungsstark, sicher und nachhaltig konzipiert für den Einsatz auf See und den gemeinsamen Auftritt an Land.

Vincent Ricoux, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Wir freuen uns, dass die PEUGEOT Ocean Trophy gemeinsam mit unserem Partner Marinepool und einer tollen Crew gestartet ist. Auch in diesem Jahr werden wir eine spannende Segelregatta erleben mit Spaß und Engagement für die gemeinsame Sache: den Meeres- und Umweltschutz."

Reportage-Teams großer deutscher Sender begleiten die Regatta und berichten teilweise live über die Umweltprojekte und deren Anliegen.

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell